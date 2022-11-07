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【韓國再現大型事故】首爾載279人火車脫軌　34人受輕傷今早鐵路服務大亂

社會 14:08 2022/11/07

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首爾載279人火車脫軌，34人受輕傷今早地鐵服務大亂。（韓聯社圖片）

韓國再發生大型公共事故。昨晚(6日)一列載有279人的列車在首爾市永登浦站附近發生脫軌事故，造成34人受輕傷，多趟列車晚點或不停站通過龍山、永登浦站。

據韓聯社報道，昨晚8時52分許，一列從首爾龍山站南下前往全羅北道益山的「無窮花」號列車在首爾永登浦站附近6節車廂脫軌，事故造成34人受傷。有21人被送往醫院接受治療，其中包括5名外國人，分別來自印度（3人）、日本（1人）和尼泊爾（1人）。

事故造成高鐵（KTX）、「新村」號等京釜、湖南線列車延誤，或不停站通過龍山、永登浦站。首爾地鐵1號線也一度暫停運作，後於當晚9時30分許恢復。

截至目前，原定於7日上午9時前出發的15趟高鐵和10趟普通列車停運，6趟高鐵和4趟普通列車縮短運作區間或變更出發站。鐵道公社方面預計到下午4時以後才能完全恢復運作。

受「無窮花」號列車脫軌事故的影響，首爾地鐵1號線部分區段7日早高峰時段暫停運作，引發交通大亂。

韓聯社引述當地部門鐵道公社今日(7日)宣布，指今天上午首爾地鐵1號線京仁線急行列車九老站至龍山站區段暫停運作。受此影響，需要換乘普通列車的上班人群大量涌入九老站，引發混亂。首爾地鐵1號線其他區段、與1號線沿線連接的京義中央線也延遲運作。

11月7日上午，在首爾地鐵1號線九老站，警員引導上班人群。 （韓聯社圖片）

此外，原定於當天上午9時前出發的15趟高鐵（KTX）和10趟普通列車停運，6趟高鐵和4趟普通列車縮短運作區間或變更出發站。龍山站和永登浦站將在修復工作結束前採取甩站措施。鐵道公社方面預計，下午4時後才能完全恢復運作。

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責任編輯：陳麗娜

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