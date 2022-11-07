【億元走私】海關破獲今年最大宗海路走私案　檢獲貨品總值3億元

▲ 海關破獲今年最大宗海路走私案，檢獲貨品總值3億元。（黃傑偉攝）

香港海關今日（7日）表示，海關於10月26日透過風險評估搜查10個載往天津貨櫃。檢獲大批走私貨物，包括海味、電子產品、化妝品及美容針，總值超過3億元，為今年破獲最大宗海路走私貨品案。行動中拘捕一名48歲男子及一名53歲女子。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，海關經線報於早前破獲今年首宗以遠洋船走私貨物，檢獲貨品總值3億元，為今年破獲最大宗走私海路貨品。她指自疫情以來客路及陸路走私受阻，走私集團轉而以海路經快艇、漁船或躉船走私，繼而利用內河船走私，但經海關嚴厲打擊下，走私集團經濟大受打擊。而去年海關偵破4宗過億元走私案件，檢獲貨物超過17億元，走私集團轉而利用遠洋船隻，混集大量正當貨品進行走私。

海關經線報迅速鎖定10隻運往天津走私貨櫃，關員於10月26日展開行動，截查該10隻報稱運載亞加力膠板貨櫃，由於中國有出產大量亞加力膠板，所以令海關人員起疑，運送木箱上亦貼上膠板公司告示，木箱並以玻璃膠密封，以防走漏走私貨物氣味。行動中檢獲大批走私物品，包括50噸海味、3萬支餐酒、大量電子產品、化妝品、美容針及一批受管制瀕危物種，市值超過3億元。

經跟進調查於10月28日突擊搜查元朗一個倉庫，並拘捕一名48歲物流公司男負責人及一名53歲女職員。調查仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。走私集團利用遠洋貨船，捨近取遠逃避執法人員追查，而遠洋貨船於本港逗留時間極短，關員需要分秒必爭採取行動。

海關有組織調查科特別調查課監督鄭德喜指，相信走私集團將近歲晚黃金時期，走私大量海味供國內人士辦年貨，檢獲餐酒以國內稅率200%可省卻3,600多萬元稅款，而大批電子產品，走私集團利用國內出口退稅優惠以賺取退稅，行動日檢獲30噸固體廢料。

漁護署瀕危物種保護主任陳翰奇指，瀕危野生動植物國際貿易公約以依於2013年將多種鯊魚可製成魚翅品種列入附錄二管制。檢獲乾壁虎即蛤蚧於2019年列入附錄二管制，而檢獲紅木，數字顯示每年有約1，000噸走私，導致紅木瀕臨絕種，所以亦列於附錄一及二管制。走私瀕危物種一經定罪可罰款1，000萬元及監禁10年。

海關數字今年搗破79宗海上走私案件，與去年相若。海關重申，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉