【公屋輪候】輪候13年獲派彩園邨250呎凶宅　戶主感恩：終於畢業了

香港輪候公屋人數持續高企，今年6月房屋署數據顯示申請已達約25萬宗， 平均輪候時間更突破到需6年之久。最近有公屋輪候者在網上發文表示，排了公屋前後共13年，最近終於獲派250呎彩園邨單位。雖然該單位曾發生事故，但樓主仍覺得十分開心並大呼「感恩」，

我地終於畢業了，唔洗日日開信箱喇！

樓主於FACEBOOK 群組「香港公營房屋討論區 (FB版) 」發帖，早年以單身的身份排了8年不果，結婚後即加上另一伴的名字，然後等了5年終於成功「上車」。

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她又指，其實之前曾被派天水圍「天恩邨」，但由於是中轉房屋，廁所屬「蚊型」，所以拒絕了。此外，地理位置也是樓主的重要考量點，為了可以住近家人，她還特意選擇了「特快公屋」。本以為有機會是「吊頸屋」這類型的凶宅，但樓主上到獲派的公屋視覺後，了解到舊戶主家人因感情問題而跑去大廈樓梯口跳樓，然後戶主一家調遷搬走，她表示

普通事故單位，超渡下就可以住

該名戶主又稱，彩園邨樓齡約40年，位於市中心，配套整全。樓下有商場，民生用品俱全，樓主計算過只需7分鐘便可步行到小巴站﹑巴士站及港鐵站，交通方便。

帖文一出，好多網民亦紛紛送上祝福，讚揚樓主知足常樂，「非常恭喜，可安居樂業」﹑「彩園邨雖然舊啲但係真係超方便打風落雨都唔使驚、恭喜你人生勝利組」。有網友更表示十分欣賞女網友的心態，「你已經算知足啦，有啲畀佢哋都嫌三嫌四。」﹑「冇仇冇怨不會害你的，事故單位其實冇咩大不了，呢啲嘢醫院眾多」。

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責任編輯︰陳珈希