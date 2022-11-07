【校長專欄】公開考試成績只是分流的工具 校長：不是甚麼「生死攸關」的事情

▲ 公開考試的成績只是一個分流的工具。

近日與中六學生傾談，了解他們備試的情況，有感他們對將要應付的公開考試（我校學生有報考中學文憑試和國際高級程度考試的）感到有壓力，對未來升學出路也感到迷惘；沒有選擇本來是一種無奈，但太多選擇其實也是一種壓力，因前面有太多未知的因素，生怕做出「錯誤」的決定。誠然，公開考試成績對莘莘學子的升學前路舉足輕重，感壓力和緊張正常不過，重要的是學生們如何跨越壓力和緊張的情緒，將之轉化為前行的動力！

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香港人普遍未擺脫公開考試「一試定生死」的想法。其實公開考試的成績只是一個分流的工具，讓學生認識自己對學術追求的興趣；就算最終發現自己並不喜歡追求學術成就，也不是甚麼「生死攸關」的事情，前路還有很多機會，讓年青人去探索和嘗試。然而，學生的壓力往往在於對未來的迷惘，誤以為只有升學這一門路；老師和家長在陪伴學生成長時，可以幫助他們探索前路眾多可能性，拓闊他們的視界，選擇一條合適自己的道路，追逐自己的夢想。

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另一個學生的壓力源頭，可能來自對自己的期望要求，若自覺未盡全力，愧對師長，也是一種壓力。有說這一屆中六考生經歷不一樣的高中生涯，停課、實體課、網課，轉變不斷，難以集中學習，導致成績與期望有落差。我希望勉勵學生不要被環境所限，也切莫追悔從前；須知道錯過了的光陰無法追回，只有積極向前，從過去的遺憾中汲取教訓，化為前進的動力，下一里路才會走得平穩。反正這一屆公開試尚未開始，「知來者之可追」，期望應屆考生能化壓力為動力，奮力一戰，最後面對放榜結果，也無悔無憾！

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