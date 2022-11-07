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【復常之路】江玉歡五連問　質疑是否還處於疫情緊急狀態

政治 15:58 2022/11/07

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江玉歡表示，防疫措施不宜有太多不同標準。 （資料圖片）

本港近日盛事不斷，港府針對不同活動作出豁免，包括容許香港國際七人欖球賽觀眾進食，惟非飲食時仍要戴口罩。立法會議員江玉歡以七欖等為例，強調防疫措施不宜有太多不同標準，質疑若容許不同標準，是否還處於緊急情況？不同標準是否會造成不公？

江玉歡引述報導指，七欖場內有觀眾未戴口罩，她說，「現場氣氛告訴我們，要辦這種賽事，就不能收得太緊，否則也沒意思，換言之，政府核准或支持的活動，似乎是可容許一套較寬鬆的標準。」

她又引述消息指，若醫護人員被定為密切接觸者，隔離日數可少於7日，「換言之，又有可能另一個特事特辦的標準。」而本港對已打針和未打針的市民，亦各有一套標準，認為不同的標準除了造成不便和混亂之外，更加會產生不少疑問:

1、如果市民按政府所說還是在一個衞生緊急情況中，怎麼可以這樣容易有不同的標準呢？

2、我們是否真的還活在緊急當中？

3、究竟不同標準背後有什麼邏輯和準則？

4、不同的標準會否造成不公？

5、疫情高峯過後，是否還需要這些層層不同標準的措施呢？

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責任編輯：趙居逸

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