【DSE狀元】文憑試添2名「遲來的狀元」　葵涌林護及鄉議局元朗區中學首上榜

▲ 新界鄉議局元朗區中學學生俞東晴（左），經濟科上訴覆核成功，晉身今屆狀元之列。（學校網頁圖片）

中學文憑試（DSE）再添2名「狀元」！考評局今日（7日）公布，兩名考生經上訴覆核答卷評分後，各於1科成績由5*「升呢」至5**級，令二人成功趕上「尾班車」，晉身今屆文憑試7科5**狀元，令今屆狀元人數由9人增至11人。兩名新晉女狀元並非傳統名校出身，她們分別來自葵涌聖公會林護紀念中學及新界鄉議局元朗區中學，同為所屬中學首名DSE狀元。

其中一名新晉女狀元區沛恩來自聖公會林護紀念中學，她在今年文憑試共應考7科，化學科經上訴覆核後，由5*提升為5**，即由6科5**增至7科5**，成為該校首位DSE狀元，早前已赴英國劍橋大學修讀自然科學（生物）。

校方指，區同學自小對科學有濃厚興趣，早在初中已積極參加由香港資優教育學苑、科技大學及中文大學等機構舉辦的科學課程。透過教會探訪活動，令她特別關注長者的醫療需要，矢志透過科學研究，在生理認知和技術方面有所突破，從而改善他們的生活素質，亦促使她選修生物。區同學在文憑試後的暑假擔任學校初中科學增潤課程導師，鼓勵初中同學提早接觸和探索科學，冀能造到薪火相傳。興趣方面，區同學過去取得鋼琴及敲擊樂8級，也積極參加學校橋牌活動，並代表學校參與學界比賽。同時她也是國際生物奧林匹克香港區比賽2020金獎及2021「荃葵青區傑出學生選舉」傑出學生獎得主。

▲ 聖公會林護紀念中學首名文憑試狀元區沛恩，已赴英國劍橋大學修讀自然科學（生物）。（校方提供圖片）

另一名新晉女狀元俞東晴則來自新界鄉議局元朗區中學學生，她在經濟科上訴覆核後亦獲升級至5**。校方表示，愈同學立志成為律師，目前正修讀香港大學與倫敦大學學院（UCL）合辦雙學位法律課程。

文憑試早於7月20日放榜，當時公布誕下8名7科5**狀元；直至8月17日文憑試覆核結果揭盅，傳統名校拔萃男書院原為「榜眼」的梁嘉朗經濟科覆核成功，令應屆狀元人數增至9人，他同時是應屆第5名「超級狀元」。

直至今日（11月7日），考評局表示，就2022年文憑試的上訴覆核，分別接獲2宗、1宗及40宗考生就考試異常事件、覆核成績程序及答卷評分提出的上訴覆核申請，情況與往年相若；其中上訴覆核答卷評分程序仍在進行當中，截至今日經上訴覆核後，合共有兩名考生各於一科的成績由5*級升為5** 級，其個人因此取得7科5** 級，獲7科5**級考生因而增加兩名，合共有11名考生於今屆文憑試取得7科5**佳績。

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記者：馮琪雅