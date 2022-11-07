【香港法律周】李家超：香港重返國際舞台　劉光源：深層次矛盾需善用法治思維治理

▲ 李家超表示香港重返國際舞台。（政府新聞處短片截圖）

香港法律周今開幕，特首李家超形容，出席者用行動為香港法治投下信心一票，形容國際金融領袖投資峰會和法律周象徵香港重返國際舞台。

李家超透過視像致辭，他指出，法治是香港賴以成功的基石，《基本法》保障香港的普通法制度、司法獨立，以及各種權利和自由。李家超提到，國際調解院籌備辦公室在港成立，反映外界對香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心有信心。

出席開幕禮的還有外交部駐港公署特派員劉光源，他致辭時表示，「一國兩制」開啟了香港法治的全新時代，堅定維護憲法和基本法權威，就是維護香港法治的根基，唯有不斷完善法律體系和制度機制，一國兩制才能繼續煥發新的生機活力。

▲ 外交部駐港公署特派員劉光源表示，深層次矛盾需善用法治思維治理。（外交部駐港公署圖片）

劉光源續指，香港由亂及治的事實充分證明，法治是香港保持長期繁榮穩定的有力支撐，解決香港經濟社會發展面臨的深層次矛盾，同樣需要善用法治思維和法治方式進行治理。

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責任編輯：關景騰