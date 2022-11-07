  • 23°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 16:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【招商引資】葉劉倡重推「投資移民」提振本港經濟　許正宇：值得研究

政治 16:03 2022/11/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀建議，重推「資本投資者入境計劃」，以提振本港目前較低迷的經濟。（立法會直播截圖）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，今日在立法會一個委員會上建議，重推「資本投資者入境計劃」，以提振本港目前較低迷的經濟。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，相關建議值得研究。

葉劉淑儀早上在立法會財經事務委員會，重提本港在2003年經濟低迷時，特區政府曾推出「資本投資者入境計劃」，容許有意在港投資不少於650萬元的人移居香港。有關計劃在2010年曾作調整，包括剔除房地產投資項目，亦且投資門檻由650萬元提升到1000萬元。

葉劉表示，當局最終在2015年暫停計劃，因為有市民投訴有關計劃助長樓價上升，加上當時本港經濟已經復甦。她建議，若政府考慮重推「資本投資者入境計劃」，可以設下一定限制，避免樓市炒風重現。

她表示：「你可以訂到很高的，你可以訂到譬如只准買2,000萬，或者3,000萬（元）的樓（住宅單位），亦都可以指定——例如你要他投資到孫（東）局長的創科項目都可以，或者是你的香港投資管理公司都可以。」她又指，據她了解，有不少人希望透過這個方式來港。

許正宇回應指，有關計劃值得研究，又提到全球不少地方都有推出「投資移民」計劃，包括新加坡。（立法會直播截圖）

許正宇回應指，有關計劃值得研究，以進一步吸納人才和企業來港；又提到全球不少地方都有推出「投資移民」計劃，包括新加坡。他表示，若特區政府重推計劃，必須檢視過去經驗，例如不同的投資門檻和性質等，都可能對資產價格帶來影響。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶
16:41 2022/08/07
【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶
【防疫措施】以追蹤程式取代檢疫？　葉劉淑儀：沒可能短時間推出具追蹤功能應用程式
17:16 2022/09/15
【防疫措施】以追蹤程式取代檢疫？　葉劉淑儀：沒可能短時間推出具追蹤功能應用程式
【檢疫隔離】葉劉淑儀：非常支持政府縮短抵港檢疫期　「黃碼」有必要涵蓋密切接觸者
18:13 2022/08/01
【檢疫隔離】葉劉淑儀：非常支持政府縮短抵港檢疫期　「黃碼」有必要涵蓋密切接觸者

你可能感興趣

【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶
16:41 2022/08/07
【房屋供應】葉劉淑儀：不必犧牲粉嶺高爾夫球場建屋　倡考慮發展綠化地帶
【防疫措施】以追蹤程式取代檢疫？　葉劉淑儀：沒可能短時間推出具追蹤功能應用程式
17:16 2022/09/15
【防疫措施】以追蹤程式取代檢疫？　葉劉淑儀：沒可能短時間推出具追蹤功能應用程式
【檢疫隔離】葉劉淑儀：非常支持政府縮短抵港檢疫期　「黃碼」有必要涵蓋密切接觸者
18:13 2022/08/01
【檢疫隔離】葉劉淑儀：非常支持政府縮短抵港檢疫期　「黃碼」有必要涵蓋密切接觸者
行政會議 許正宇 新加坡 新民黨 財經事務及庫務局 立法會 葉劉淑儀 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾