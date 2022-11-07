【招商引資】葉劉倡重推「投資移民」提振本港經濟　許正宇：值得研究

▲ 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀建議，重推「資本投資者入境計劃」，以提振本港目前較低迷的經濟。（立法會直播截圖）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，今日在立法會一個委員會上建議，重推「資本投資者入境計劃」，以提振本港目前較低迷的經濟。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，相關建議值得研究。

葉劉淑儀早上在立法會財經事務委員會，重提本港在2003年經濟低迷時，特區政府曾推出「資本投資者入境計劃」，容許有意在港投資不少於650萬元的人移居香港。有關計劃在2010年曾作調整，包括剔除房地產投資項目，亦且投資門檻由650萬元提升到1000萬元。

葉劉表示，當局最終在2015年暫停計劃，因為有市民投訴有關計劃助長樓價上升，加上當時本港經濟已經復甦。她建議，若政府考慮重推「資本投資者入境計劃」，可以設下一定限制，避免樓市炒風重現。

她表示：「你可以訂到很高的，你可以訂到譬如只准買2,000萬，或者3,000萬（元）的樓（住宅單位），亦都可以指定——例如你要他投資到孫（東）局長的創科項目都可以，或者是你的香港投資管理公司都可以。」她又指，據她了解，有不少人希望透過這個方式來港。

▲ 許正宇回應指，有關計劃值得研究，又提到全球不少地方都有推出「投資移民」計劃，包括新加坡。（立法會直播截圖）

許正宇回應指，有關計劃值得研究，以進一步吸納人才和企業來港；又提到全球不少地方都有推出「投資移民」計劃，包括新加坡。他表示，若特區政府重推計劃，必須檢視過去經驗，例如不同的投資門檻和性質等，都可能對資產價格帶來影響。

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責任編輯：胡偉明