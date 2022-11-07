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【冬季養生】立冬後易誘發氣管心血管病　中醫推薦8大養生食材補氣潤燥

保健美顏 18:18 2022/11/07

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立冬後易誘發氣管心血管病，中醫推薦8大養生食材補氣潤燥。

今日是二十四節氣中第十九個節氣「立冬」，象徵冬天的開始。節氣轉變，人體也會出現變化，入冬後可怎樣養身？註冊中醫師陳嬿珺分享入冬後常見病飲食指南，及養生注意事項。

最新影片推介：

陳醫師表示，人體在入冬後會開始閉蓄，進入休養狀態。而冬天也是進補身體的好時機，因天氣寒冷，身體可接受進補並且不容易熱氣。所謂「立冬斂陰氣、護陽氣」，入冬後的飲食調養原則，最重要是「養腎強體，補益陰血」。陳醫師推薦8款食材，非常適合在立冬後食用：

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入冬後常見病及飲食指南

陳醫師指出，入冬後常見病有4種，市民需要在飲食及生活上多方面留意，及早預防：

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養生食療

陳醫師再推薦2款簡單食療，適合在立冬後作養生用途：

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而除了注意飲食，陳醫師亦提醒大家，保持良好生活作息，例如「早睡晚起」習慣，可以確保有充足睡眠，有利陽氣潛藏、養陰。多留意天氣，穿著合適的衣物，否則容易令寒邪入侵。 精神上盡量放鬆心情，可以多參加娛樂活動，消除冬季帶來的情緒低落，從而使神氣內收，利於養藏。最後，冬季時人體免疫力下降，過量的運動不但不能增加抵抗力，還容易增加感冒的隱患。因此，建議以靜態運動為主，可在陽光下鍛鍊。

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責任編輯：張沛

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