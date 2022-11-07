【新冠肺炎】聯合醫院新冠男病人打傷兩護士　院方公布傷勢一人面部要縫針另一護士牙齒破損

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觀塘聯合醫院有病人打傷護士。基督教聯合醫院發言人表示，昨日凌晨（6日）一名確診新冠的55歲男病人，擅自離開隔離病格，前往護士站，期間病房的醫療儀器遭損毀，醫護人員上前制止時亦被人以鹽水架襲擊，導致兩名護士受傷。

發言人指，保安員到場協助並即時報警，成功制服有關病人，並將病人送回隔離病格。兩名受傷的護士送往聯合醫院急症室治理，其中一人面部需要縫針，另外一名護士牙齒破損，要接受進一步治療。

事發後，醫院即時加派保安員駐守病格外，以免發生同類事件，亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

聯合醫院強烈譴責有關病人的暴力行為，定會嚴肅跟進及全力配合警方調查，並向受傷同事致以慰問，醫院亦會為他們及所有受影響的員工提供心理支援 。醫院對工作間暴力事件採取零容忍態度，強調一向十分重視員工工作期間的安全，亦有既定措施和指引，預防同事工作期間發生暴力事件。

醫院會檢視及加強病房的安全措施，以確保員工工作期間的安全。院方亦呼籲病人為自身健康及公眾利益著想，應與醫護人員合作及遵從醫護人員指示。

另外，醫務衞生局局長盧寵茂強烈譴責就以上襲擊事件，強調特區政府對在醫療機構發生的暴力行為是零容忍，亦責成醫院管理局檢視轄下所有醫院的保安措施，以確保員工及病人的安全。

警方回覆本網TOPick查詢，指警方十一月六日凌晨約二時四十七分接獲職員報案，指聯合醫院兩名女職員被一名男病人以手及硬物襲擊。



人員接報到場，經初步調查，人員拘捕一名五十五歲姓蘇男子，涉嫌傷人。



案件中，一名二十九歲女職員面部及手部受傷，一名四十五歲的女職員眼部及手部受傷。兩人清醒被送往聯合醫院治理。



案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進調查。

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責任編輯：余思嵐