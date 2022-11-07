【賭王四房】何猷君奚夢瑤細女正面首曝光　年僅1歲已用Chanel $18000小廢包

▲ 只有1歲的Romee已孭上名牌手袋，盡顯豪門千金風範。

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與內地名模奚夢瑤於2019年結婚，同年二人誕下一名兒子何廣燊（Ronaldo）。

2021年11月，奚夢瑤再為何猷君誕下第二胎女兒Romee，一家四口幸福美滿。兩人向來十分愛護一對子女，平日上載相片都用圖案遮樣。但近日有網民晒出他們一家四口與四太梁安琪的合照，令細女容貌首度曝光。

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三代同堂

大合照攝於一間畫廊，原來當日四太梁安琪為畫廊開幕擔任剪綵嘉賓。除了何猷君一家四口之外，奚夢瑤父母均有現身，兩大親家難得聚首一堂，而且三代同堂合照，這張相片溫馨又珍貴。穿上黑色裝套的奚夢瑤優雅亮相，原來其模特兒身高遺傳自父親，身材高䠷。

站在置中的嫲嫲四太，一邊手抱著孫女Romee，一邊笑到四萬口咁，難掩喜悅心情。雖然Romee戴上口罩，但可見眼仔睩睩、眉清目秀，長相非常可愛。不過，最搶眼的是年僅1歲的Romee已孭上價值18,000元的Chanel手柄鏈條小廢包，盡顯何家奢華千金風範。

▲ 四太抱著孫女Romee，與親家、奚夢瑤父母一起三代同堂合照。（微博圖片）

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豪花11萬買袋

奚夢瑤早前在內地社交平台分享自己入手多款名牌小廢包，包括Chanel、Louis Vuitton及Dior三大品牌。

當中她有不少相似款式，揚言希望女兒長大一點可以與她一起用母女裝的手袋，她更母愛氾濫地說：「想想就會覺得很幸福，太可愛了！」奚夢瑤晒出5款迷你手袋，驟眼估計總值超過11萬元。

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