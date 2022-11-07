【上訴得直】員工墮垃圾槽亡僱主違例上訴得直　原審裁判官提問過多構成不公

▲ 屯門山景邨樂景樓。（資料圖片）

58歲外判清潔男工疑於2021年1月在山景邨工作時，於35樓垃圾房垃圾槽口墮下至地下垃圾房的垃圾桶內。死者所屬外判清潔商事後遭勞工處票控違反《職業安全及健康條例》的規定，經審訊後被判罰款2萬元。外判商早前於高院就定罪提出上訴，法官今（7日）頒下書面裁決裁定上訴得直，指原審裁判官提問的性質及程度，令人認為越俎代庖，取代了主控的角色。

上訴方為香港工商清潔服務有限公司，早前遭勞工處票控違反《職業安全及健康條例》的規定，經審訊後被罰款2萬元。

案情指，58歲清潔男工關厚基為上訴方職員，於2021年1月21日在屯門山景邨景樂樓35樓垃圾房倒垃圾時，從垃圾槽口墮下至地下垃圾房的垃圾桶內，翌日離世。

法官於判詞指引述上訴方理據指，原審裁‍判‍官在為期4日的聆訊內發問逾900次，在主問及覆問時均主動向證人發問，取代了主控官的職能，當中問題涉及案中關鍵核心議‍題，亦是原審裁判官將上訴方定罪的關鍵原因，且遠超乎澄清答案所需。

法官翻閱原審的證人證供謄本後同意上訴人說法，法官認為原審裁判官提問的性質及程度，已經超越案例容忍的地步，令人認為越俎代庖，取代了主控的角色。

法官指原審裁判官的舉措顯然違反「不單只要執行公義，而且公義必須彰顯於人前」的原則，以致審訊不公，遂批准上訴方的定罪上訴，擱置罰款。

法官再指，相信原審裁判官認為外判檢控官對證人的提‍問未夠全面，未能獲得應有的資料，以致過度積極地參與提問。法官指，由於最近接連遇到相關上訴案件，故有必要重申外判檢控官有責任為案件作充分準備，使法庭能夠得到它應得的協助。

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記者：梁錦麟