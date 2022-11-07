【遲來的狀元】鄉議局元朗區中學首誕DSE狀元   女生覆核成功三級跳赴英留學

▲ 俞同學自幼立志成為律師，閒餘時間自發到高等法庭旁聽審訊。

中學文憑試（DSE）再添2名「狀元」，兩名新晉女狀元分別就讀新界鄉議局元朗區中學及葵涌聖公會林護紀念中學，兩人同為所屬中學首度誕生的DSE狀元。其中，新界鄉議局元朗區中學學生俞東晴，經過兩個科目的上訴覆核後，由「探花」三級跳，成為DSE狀元。

校方透露，俞東晴在校內成績向來名列前茅，首次放榜成績為五科5*，成為「探花」，她按程序申請成績覆核，結果地理科成績獲提升為5**而成為「榜眼」後，在學校、老師和同學的支持下，毅然再向香港考試及評核局申請覆核，最後連經濟科成績也獲提升為5**，累計共7科5**，俞同學三級跳成為今屆遲來的中學文憑試狀元。

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幼立立志成為律師

俞同學自幼立志成為律師，不僅在閒餘時間自發到高等法庭旁聽審訊，更曾在大律師事務所實習，親身了解法律機構的實際運作與律師、大律師及法官的工作細節，努力裝備自己，向理想邁進，最後，俞同學憑優異成績入讀「香港大學-倫敦大學學院(UCL）聯合雙學位（法學士）課程」，現已遠赴英國追尋律師夢想。

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俞同學不僅在公開試成績出眾，此前已於各大傑出學生選舉曾獲多項殊榮，包括元朗青年商會及香港特別行政區傑出學生聯會舉辦的香港特別行政區傑出學生選舉「十大傑出學生」 、香港遊樂場協會 2021香港傑出少年選舉首20名「香港傑出少年」、青苗基金主辦的香港傑出學生選舉2020-21 首40名「香港傑出學生」、學友社傑出中學生領袖選舉2020-2021「 十名傑出中學生領袖」等殊榮。

考評局今日（7日）公布，有兩名DSE考生經上訴覆核答卷評分後，各於1科成績由5*「升呢」至5**級，令二人成功趕上「尾班車」，晉身今屆文憑試7科5**狀元，令今屆狀元人數由9人增至11人。

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責任編輯︰殷鳳萍

