【雞排妹結婚】鄭家純被質疑年收入24萬卻買豪宅　收入來源曝光惹逃稅風波

▲ 真係逃稅？

台灣宅男女神鄭家純（雞排妹）日前突然宣布嫁日本小兒科醫生Akira，正式「封盤」，真的令不少宅男非常傷心。

逃稅風波?

不過人紅自然是非多，近日她被傳疑似逃稅，原來雞排早前因一宗醫美診所官司判決書中，被發現2020年名下冇資產，僅得約133萬新台幣的所受給付。

但最奇怪的是她當年卻購入大安區3間共6千萬新台幣的物業，繼而被網民質疑「錢從何來」，更認為她「即使跟親友合資，也應該登記為公同共有，名下怎麼會沒有房產呢？」

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澄清回應

隨後雞排妹亦發文作出回應作澄清：「一直有強調是和親友合資買三間，兩間是我的名字，其中一間在新制上路前轉讓，另一間交屋後三個月內就賣掉，繳了78萬多的稅。」

她又指出「代銷公司簽預售、寫本票給建商、去銀行辦房貸、後續的房仲與買家，這幾個階段中，看過我的資料的人也幾十個人。」最後還強調「很快交易掉當然名下沒有財產」，「這兩年多，先開工作室再開公司，負責人都是我，工作室和公司報薪資的差別」。

但根據舊制「所得稅」計算，網民質疑雞排妹冇申報，因而惹出逃稅風波。

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