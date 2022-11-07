【改善睡姿】腰痠骨痛或是睡姿不良所致　醫生拆解3種錯誤睡姿【附改善方法】

▲ 腰痠骨痛或是睡姿不良所致? 醫生拆解常見錯誤姿勢。

良好睡眠對健康非常重要，有醫生便指出腰痠背痛、一覺睡不好，可能是睡眠姿勢不良所致，並留意到不少人忽視睡眠時對頸椎及腰椎的承托，有見及此，便整理出「3種NG睡姿」提醒市民注意及2種改善睡眠質素的方法。

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要令身體健康，保持活力，除了食得好，睡眠亦是絕對不容忽視的一大環節。外科醫師江坤俊在節目《江P醫件事》中，便提醒有3種常見睡姿很容易造成腰酸背痛，一定要特別注意：

1. 趴睡型(即俯睡)：為了方便呼吸，俯睡時常見頸及脊椎會側於一邊，不但令頸椎角度不正常，腰椎也會往下塌，同時肩膀屁股肌肉都會呈現緊繃狀態。另外，用這睡姿亦會令肺部受壓迫，導致呼吸不順。

2. 萬歲型(即雙手舉高)：雙手高舉過膊頭，會令腋下的肌肉神經緊繃。不過，醫生補充指若必須以此種姿勢才能入睡，可能是手臂神經叢有問題，建議要盡快就醫確認身體狀態。除此之外，這個動作長期也會造成肩夾擠症候群，會有手臂疼痛問題。

3. 蝦米型睡姿(即胎兒睡姿)：全身彎曲，捲成一團，側睡並保持雙腳蜷曲。除了有頸椎腰椎彎曲問題，造成負擔外，手腳也捲曲的狀態，容易造成循環不佳。並影響肺部擴張。

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推薦2種睡姿，可試試較不易傷害身體：

1.仰睡：頭朝上、手擺兩側。但醫生提醒，有些細節地方要留意。第一，枕頭不能只承托到頭，而是連帶頸椎也必須支撐。第二，枕頭高度也非常重要，因萬一太高恐會壓迫氣管，最佳角度與枕頭間以「不超過10度」為原則。

江坤俊又表示不使用枕頭也會有問題，頭容易因此過度傾倒，舌頭則會往喉嚨滑落，頸椎後彎，仍建議使用枕頭為佳。另外，躺在床上時，腰椎若出現空隙，代表骨盆前傾，建議墊個毛巾或是在膝蓋下方墊個小枕頭。

2.側睡：對背部肌肉較無壓力。但側睡的枕頭高度要注意，不讓頸彎曲，因此「枕頭高度要與肩膀寬度大致相同」。腰椎的角度則建議在雙腳間夾一顆枕頭，骨盆較不會前傾，也不易扭曲。

不過，在整段睡眠中，不太可能永遠保持同個姿勢，江坤俊建議，至少在入睡前選擇正確姿勢，盡量減少全身痠痛的狀況。

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責任編輯：羅嘉欣