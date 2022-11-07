【關注SEN】唐氏少年買$10小食忘帶錢　冷血老闆報警︰不理他甚麼症

▲ 台灣一名唐氏少年買$小食忘記帶錢，被老闆喝斥及報警處理，身心受創。

台灣近日有一名唐氏綜合症少年因忘記帶錢買小食，老闆表示食物已烹調必須付錢，亦懶理少年是SEN孩子，決定報警。事件掀起熱議，事後少年身心受創，媽媽大感心痛難過，決定公開事件為兒子發聲，可是老闆態度依然強硬。網民紛紛同情少年，批評老闆及在其店舖留下差評，涉事店在網頁顯示「永久停業」。

唐氏兒買小食忘帶錢

綜合台媒報道，台灣有名媽媽在facebook發帖道出兒子日前買小食的遭遇，「令人難過又生氣」。其兒子患有唐氏綜合症，唐氏綜合症患者又可稱「唐寶寶」，一般先天外表臉較扁平、眼睛呈杏仁狀等，並伴隨輕度至中度的認知障礙，屬SEN特殊教育需要的孩子。事主的唐氏兒子在上周五（4日）到台灣永和區復興街一炸物店消費，當時點了40台幣（約10港元）的食物，想給公公婆婆吃。不過，他下了餐點後才發現忘記帶銀包，立即跟老闆道歉說希望等媽媽拿錢來，可是老闆怒斥他，表示要報警處理。

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唐氏少年當時被老闆嚇到發抖，之後少年的媽媽也到店解釋。老闆沒有體諒少年是唐氏綜合症，更斥︰「我才不管他是甚麼症，我東西炸好了就是要付錢」

媽媽道出育發展遲緩兒的難處

媽媽聽到老闆的回覆，反問「難道你不能等他打電話給家人嗎」，可是老闆依然理直氣壯表示︰「我們很忙，哪有時間等」。媽媽在社交平台的帖文引起廣傳，她有感︰

傷心的是，父母對慢飛兒（發展遲緩兒）的放手底限，教會了他們有自主的能力，但他們畢竟還是和一般人不同，更令人難過的是，這個社會的角落還是有很多對待慢飛兒的不公平。

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媽媽直言炸物店的老闆是在欺負兒子。一眾網民支持少年及媽媽，紛紛在店家Google地圖評論打上一顆星差評，而有關店家目前在Google地圖搜尋不到，顯示「永久停業」。

少年身心受創自責

事件中的唐氏少年有一技之長，是文化部認證的街頭藝人，擅長單輪車、踩大球、扯鈴等，常受邀出席慈善音樂會演出。事件發生後，少年在facebook專頁發帖自責︰

我自己不好，我需要冷靜，最近我不要再參加任何表演，也不要再買東西了，我只要和阿公阿嬤在一起。

媽媽心痛兒子因事件受傷自責，希望老闆向兒子道歉，她有感「身為母親，我只是希望他能公平的對待孩子，難道出面跟孩子說聲道歉這麼困難嗎？」。此外，她多謝關心事件的大眾，為大家帶來不便表示歉意，「現在只想重新建立孩子的信心」。

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責任編輯︰王明芳