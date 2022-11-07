今年WeLend推出雙重稅季私人貸款著數計劃 賺盡高達$12,000現金獎＊＊＊！

「綠色炸彈」來勢洶洶，加上臨近聖誕及新年等大時大節，與友人狂歡。面對交稅以及通脹兩者相加的壓力，不少打工仔的生活都捉襟見肘，因此需要更周詳地規劃財政，以滿足日常生活所需。

有見及此，專為稅季而設的貸款便應運而生，協助納稅人即使在稅季都可靈活調配資金，度過難關。身為精明的客戶，當然要揀選最適合自己的計劃，自然可以提取到用作繳稅或其他投資的資金之餘，更能一次賺取現金回贈優惠。

A.I.推出雙重稅季著數計劃 實際年利率低至1.88%*

一般傳統的稅務貸款對象是需要繳納薪俸稅的打工仔，好處是稅季貸款實際年利率較低，但一來稅貸額通常不超過月薪12倍，換言之，如果期望借稅貸可以交完稅，再有一大筆現金作日常用途，金額未必能切合期望；二來，稅貸通常還款期只有6至24個月左右，導致每月還款額會偏高，還款壓力相對較大。

如果想同時享有大額低息，但又要彈性化延長還款期，不妨可以考慮WeLend最新推出的雙重稅季私人貸款計劃，實際年利率與銀行差不多水平，只需低至1.88%*，而且貸款額可高達18個月月薪*。金額比傳統稅貸多之餘，不但方便靈活周轉，還款期更極具彈性，最高長達72個月，真正配合客戶需要，能根據個人需要調節還款期，減輕還款負擔。

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A.I.人工智能自動評估入息，省時交文件，無須下載App即申請

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借小額都有現金獎！成功提取貸款額約$10/20/30萬，即有$2,800 / $3,800 / $4,800現金獎＊＊＊！

是次雙重稅季私人貸款計劃門檻低，貸款額只要大概$10萬元就可以享有，比一般稅貸門檻更配合到有不同財務需要的人士！即使只有小額需要，同樣可以獲得現金獎回贈，例如成功提取$20萬元就有機會享有$3,800現金回贈＊＊＊，在滿足借貸需求的同時，亦能賺取豐厚現金回贈，用最精明嘅方法入手資金同制定自己的財務計劃。

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同場加映：先用信用卡交稅賺回贈，再一筆清卡數攤分同賺埋另一邊現金獎

隨著市面上愈來愈多的金融產品，各類型都分別提供不同的優惠吸引客人。近年，愈來愈多人選擇以信用卡繳交稅項，認為可以一邊賺取信用卡公司回贈的同時，亦可以其後向銀行申請分期還款。然而，此類申請大多會被銀行另外收附加費用，以及信用卡分期貸款的利息相當昂貴，還款期更有可能最多12個月，並不能真正解決到燃眉之急。

其實，只要選擇WeLend的結餘轉戶貸款就可以令你回贈賺更多，同時還得更輕鬆！不但兩邊的回贈都賺到盡（包括信用卡回贈及WeLend的高達$12,000現金獎＊＊＊），你更可以低息以3-72個月攤分清還相關款項，再按你需要提取額外現金備用。A.I.卡數精算師會自動分析你所有卡數及其他貸款*，幫你1秒整合^，慳盡利息高達90%#，分分鐘利息開支比分開每條卡數同貸款慳得更多。利用根據WeLend私隱政策及收集個人資料聲明收集的大數據及客戶提供的資料，訂造個人化方案：慳利息、慳時間或最少供款，提供合理又合適的報價。

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* 申請者須符合指定要求，實際情況或會因個別情況而有所不同。

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#「慳盡利息高達90% 」指按一般信用卡欠款的實際年利率36%及每月最低還款額1%計算，只適用於申請者符合特定信貸或指定要求。

##按個別情況，WELEND LIMITED有權要求客戶提供其他證明文件作貸款審批用途。

WELEND LIMITED 擁有對貸款審批及任何爭議之最終決定權。

（特約）