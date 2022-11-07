  • 22°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝安琪創自家品牌分享生活理念　Kay以身作則向子女灌輸環保概念

娛樂 16:36 2022/11/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

謝安琪（Kay）的品牌Kaytiquette與Maskology合作。

由歌手謝安琪（Kay）創立的自家品牌，並一直透過與不同單位的合作，以一系列的短篇小說形式分享Kay可持續發展的生活理念。

來到年尾的章節，Kay驚喜宣布與本地人氣口罩品牌聯乘推出4款口罩，更於昨天（11月6日）在K11 Art Mall概念店化身「一日導賞員」，帶大家遊歷悉心打造充滿愛的環保小展覽。

【夫妻同框】首度恩愛拍廣告　張繼聰+謝安琪分享蝦碌趣事

聯乘口罩

活動序幕由司儀簡單講述聯乘口罩誕生的初衷，在口罩已成為日常必需品的情況下，當中物料的消耗量，確實為地球生態帶來極大負擔。

有見及此，除推出便於搭配潮流的口罩款式外，是次兩大品牌特別聯手推出4款採用生物可分解物料作為包裝的平面口罩，包裝以生物塑膠製造，成份有栗米、薯仔等植物提取物而製成，以新品推廣環境保護。

【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發

（大會提供）

發掘更多可能

Kay直言自己一直努力尋找不同合作單位及品牌，發掘更多可能性，讓大家活得簡約、精緻外，亦提供更多可持續發展的生活習慣及選擇。

談及如何以身作則，灌輸環保概念予子女，Kay笑言無刻意教育，但兩位小朋友會不知不覺間吸收了一些環保的習慣，例如在即棄與重用物料之間，他們都會選用可重用的物品，而且非常珍惜。

提及教育，她亦透露是次聯乘是會不扣除成本，將10%的收益直接捐給A Plastic Ocean Foundation，支持保育海洋及教育大眾的工作。

最新影片推介：林海峰、蘇玉華專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【心靈的進行曲】自資出歌感激謝安琪鼓勵　Cousin Fung：理想同現實好多時都處於對立
19:19 2022/09/13
【心靈的進行曲】自資出歌感激謝安琪鼓勵　Cousin Fung：理想同現實好多時都處於對立
【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發
18:15 2022/10/31
【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發
【夫妻同框】首度恩愛拍廣告　張繼聰+謝安琪分享蝦碌趣事
18:30 2022/11/01
【夫妻同框】首度恩愛拍廣告　張繼聰+謝安琪分享蝦碌趣事

你可能感興趣

【心靈的進行曲】自資出歌感激謝安琪鼓勵　Cousin Fung：理想同現實好多時都處於對立
19:19 2022/09/13
【心靈的進行曲】自資出歌感激謝安琪鼓勵　Cousin Fung：理想同現實好多時都處於對立
【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發
18:15 2022/10/31
【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發
【夫妻同框】首度恩愛拍廣告　張繼聰+謝安琪分享蝦碌趣事
18:30 2022/11/01
【夫妻同框】首度恩愛拍廣告　張繼聰+謝安琪分享蝦碌趣事
謝安琪 歌手 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾