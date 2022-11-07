謝安琪創自家品牌分享生活理念　Kay以身作則向子女灌輸環保概念

▲ 謝安琪（Kay）的品牌Kaytiquette與Maskology合作。

由歌手謝安琪（Kay）創立的自家品牌，並一直透過與不同單位的合作，以一系列的短篇小說形式分享Kay可持續發展的生活理念。

來到年尾的章節，Kay驚喜宣布與本地人氣口罩品牌聯乘推出4款口罩，更於昨天（11月6日）在K11 Art Mall概念店化身「一日導賞員」，帶大家遊歷悉心打造充滿愛的環保小展覽。

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聯乘口罩

活動序幕由司儀簡單講述聯乘口罩誕生的初衷，在口罩已成為日常必需品的情況下，當中物料的消耗量，確實為地球生態帶來極大負擔。

有見及此，除推出便於搭配潮流的口罩款式外，是次兩大品牌特別聯手推出4款採用生物可分解物料作為包裝的平面口罩，包裝以生物塑膠製造，成份有栗米、薯仔等植物提取物而製成，以新品推廣環境保護。

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▲ （大會提供）

發掘更多可能

Kay直言自己一直努力尋找不同合作單位及品牌，發掘更多可能性，讓大家活得簡約、精緻外，亦提供更多可持續發展的生活習慣及選擇。

談及如何以身作則，灌輸環保概念予子女，Kay笑言無刻意教育，但兩位小朋友會不知不覺間吸收了一些環保的習慣，例如在即棄與重用物料之間，他們都會選用可重用的物品，而且非常珍惜。

提及教育，她亦透露是次聯乘是會不扣除成本，將10%的收益直接捐給A Plastic Ocean Foundation，支持保育海洋及教育大眾的工作。

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