【煽動刊物】《立場新聞》前署理總編輯林紹桐准保釋　案件押後12月中處理終止聆訊申請

▲ 《立場新聞》前署理總編輯林紹桐准保釋，案件押後12月中處理終止聆訊申請。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪一案今（7日）於區域法院進行第5天審訊。辯方上周質疑控方未有提供警員截取的300多張網站截圖，控方今向辯方提供逾千頁的材料，辯方表示新證物將影響盤問方向，負責截圖的警員證供亦有出入，提出永久終止聆訊，並為已還押近1年的林紹桐申請保釋。法官批准林以10萬元保釋，定於12月13日處理永久終止聆訊陳詞。

辯方在上周審訊時質疑，控方沒有提供未被使用材料，即由偵緝高級督察盧健賢下令隊員截取的300多篇文章。控方指上周四晚才得悉警方曾在《立場》下架文章前截取大量文章，但沒有向案件主管或控方交代。

控方今早表示昨晚已向盧補錄口供，並呈上6個文件夾（box file）的材料，即盧指示國安處警員廖浩明（譯音）截圖的紙本，據悉共涉及逾千頁文件。

辯方表示需時閱讀新文件及索取指示，將影響盤問方向，加上負責截圖的警員證供亦有出入，隨即提出永久終止聆訊，並為林紹桐申請保釋。

法官郭偉健同意辯方接收新一批文件後，需時閱覽及索取被告指示，另因應林的身體狀況，批准林以現金及人事各5萬擔保。其間不得離港，須交出旅遊證件，亦不得作出任何可被合理地被視為構成任何危害國家安全控罪的行為，或接受傳媒訪問等。

法官將永久終止聆訊申請押後至12月13日進行，料需時兩天聆訊，若辯方申請被拒，案件將於12月19日至2023年1月27日續審。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指3名被告於前年7月7日至去年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

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記者：陳曉欣