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【復常之路】入境旅行團旅客黃碼可入主題公園及指定餐飲處所

社會 16:42 2022/11/07

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（資料圖片）

政府今日（7日）公布，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及在考慮到由旅行代理商接待並由持牌導遊陪同入境旅行團，可協助有關旅客在遵守防疫措施的情況下進行旅遊活動，將在本月向入境旅行團旅客推出針對性安排。有關安排可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為旅遊業界提供更有利的營運空間。
 
有關針對性安排容許由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客，在預先登記行程的情況下
 

  • 在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入包括主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點
  • 在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用膳。


政府同時會探討是否可在平衡疫情風險下，容許只在香港短暫逗留的入境旅行團旅客，在抵港後進行較少核酸檢測，及在行程期間每天進行快速抗原測試。入境旅行團要獲得以上針對性安排，有關的持牌旅行代理商須事先向香港旅遊業議會（旅議會）登記相關入境旅行團的行程，亦須承諾嚴格遵守適用的防疫措施，例如要求入境旅行團旅客使用「安心出行」流動應用程式及符合「疫苗通行證」的要求、工作人員在接待旅客期間必須全程佩戴口罩等。

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責任編輯：余思嵐

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