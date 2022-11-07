【季前賽劇透】第12集劇情預告　阿孝憧憬往澳洲生活河馬不忍說出真相【多圖】

▲ 《季前賽》

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演，第11集劇情講到阿鋒得悉輪椅男孩櫈仔病情惡化前去探望，鋒為鼓勵櫈仔，答應其心願，未料卻遇上意外狀況……

第12集（8/11）

孝收到學校電話，得知孝母為老闆仔退學，孝母撒謊說想帶兩兄弟移民澳洲。

孝跟河馬聊天，想像去到澳洲後的生活，河馬不知如何對孝說出真相。

痴漢隊約戰大專盃亞軍英大打友誼賽，開場佔盡上風，眾人感覺自己大有進步，沒料下半場被英大完全碾壓。

眾人失去信心，覺得戰勝翰林機會渺茫。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

良回到公司，發現檯面被清空，原來之前得罪的客人要求公司解僱良。良未敢告訴妻子失業，每日到快餐店上網找工作。

德在搬貨時發現大量自己設計的袖套存貨，關家姐告訴德他的袖套根本賣不出，原來一直以來德得到的成功全是假象。

喪波計劃了一系列特訓，痴漢隊眾人卻各有私事沒有時間練習，德、良分別提出將缺席翰林大戰，喪波感失望。

此時孝來到，竟也提出退隊……

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪