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【著數優惠】機場推多款筍貨兼會員制　12.31前登記享雙倍積分換現金券

社會 16:44 2022/11/07

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熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

機場推會員獎賞計劃，12.31前登記享雙倍積分換現金券。（香港國際機場提供）

香港國際機場宣布推出全新會員獎賞計劃「HKairport Rewards」，推出$100迎新現金券及12%回贈。免費成為會員後，於旗下商店、食肆或網店消費即可$1換取1獎賞積分，積分可換領機場電子現金券。另設全年優惠、每月出遊賞及生日禮遇。

$100迎新現金券及最高12%回贈

為慶祝「HKairport Rewards」會員獎賞計劃矚目登場，即日起至2022年12月31日，新登記會員即獲贈$100電子現金券迎新獎賞，於香港國際機場或 HKairportShop.com 消費滿$200即可使用。與此同時，每次消費更可享雙倍獎賞，以$1獲取2獎賞積分，享每日最高12%獎賞，換取電子現金券或心水禮品。

旅遊限定產品重點推介（只限機場店舖售賣）

    點擊圖片放大
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三大名牌店開幕

香港國際機場內三家品牌 Hermès（11 月 1 日） 、Louis Vuitton （11 月 1 日）及 CHANEL （11 月 7 日）的雙層旗艦店相繼開幕。

其他重開品牌包括 Burberry、Cartier、Gucci、OMEGA 、PRADA 及 Tiffany & Co.。美妝商店 BEAUTY&YOU by The Shilla Duty Free 及煙酒免稅店 Duty Zero by cdf 亦已重新開業。

免費送貨服務直送全球

單一消費滿$1,000港元，即可享免費本地送貨服務；若單一消費滿$2,500港元，可享免費送貨服 務至全球15個目的地 。有關詳情可瀏覽香港國際機場官網

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責任編輯：陳麗娜

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