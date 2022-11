【著數優惠】機場推多款筍貨兼會員制　12.31前登記享雙倍積分換現金券

▲ 機場推會員獎賞計劃,12.31前登記享雙倍積分換現金券。(香港國際機場提供)

香港國際機場宣布推出全新會員獎賞計劃「HKairport Rewards」,推出$100迎新現金券及12%回贈。免費成為會員後,於旗下商店、食肆或網店消費即可$1換取1獎賞積分,積分可換領機場電子現金券。另設全年優惠、每月出遊賞及生日禮遇。

$100迎新現金券及最高12%回贈

為慶祝「HKairport Rewards」會員獎賞計劃矚目登場,即日起至2022年12月31日,新登記會員即獲贈$100電子現金券迎新獎賞,於香港國際機場或 HKairportShop.com 消費滿$200即可使用。與此同時,每次消費更可享雙倍獎賞,以$1獲取2獎賞積分,享每日最高12%獎賞,換取電子現金券或心水禮品。

旅遊限定產品重點推介(只限機場店舖售賣)

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

三大名牌店開幕

香港國際機場內三家品牌 Hermès(11 月 1 日) 、Louis Vuitton (11 月 1 日)及 CHANEL (11 月 7 日)的雙層旗艦店相繼開幕。

其他重開品牌包括 Burberry、Cartier、Gucci、OMEGA 、PRADA 及 Tiffany & Co.。美妝商店 BEAUTY&YOU by The Shilla Duty Free 及煙酒免稅店 Duty Zero by cdf 亦已重新開業。

免費送貨服務直送全球

單一消費滿$1,000港元,即可享免費本地送貨服務;若單一消費滿$2,500港元,可享免費送貨服 務至全球15個目的地 。有關詳情可瀏覽香港國際機場官網。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:陳麗娜