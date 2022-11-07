【愛‧回家】高海寧+黎諾懿+張達倫Re-u　楊卓娜大宅私家田園曝光

▲ 楊卓娜邀《愛‧回家》演員到家作客。

TVB處境喜劇《愛‧回家》於2012年首播，高海寧、黎諾懿、張達倫、湯洛雯、羅天池、姚瑩瑩等劇中演員齊集楊卓娜家中聚會，氣氛歡樂。

熱愛種植的楊卓娜於家中設置一個田園區，她親自打理自己的田園，鋤地、落機肥、播種......甚有耐性。

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《愛‧回家》Re-u

人緣甚好的楊卓娜日前邀請一眾《愛‧回家》演員到家作客，出席的演員包括高海寧、黎諾懿、張達倫、湯洛雯、羅天池、姚瑩瑩等，看見合照時腦海已浮現出滿滿的回憶。

「在世間遮風擋雨有一種愛」由欣宜主唱的《愛‧回家》主題曲《擁抱愛》早已唱得街知巷民，首輯《愛‧回家》自2012年起播至2015年，全劇共804集，當年吸引不少觀眾每晚準時收看，劇中演員亦大受歡迎。

除了演員外，演員的子女亦一同共聚，楊卓娜的女兒楊舒然（豹豹）身為主人家很懂性，對張達倫和黎諾懿的兒子照顧有加，且一同摘菜及燒烤，十分開心。

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最強繼母

有「最強繼母」之稱的楊卓娜於2009年嫁給「燈箱大王」楊志翹，二人育有一名女兒楊舒然（豹豹），此外，楊卓娜視兩名繼女如己出，一家五口幸福快樂。

楊卓娜居住的大宅設有田園區，可種植各種植物為家居增添生氣，親力親為的她會採耦新鮮蔬菜，再製作成各種色香味俱全的美食，與家人共嚐。