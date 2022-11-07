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【被迫增肥】77磅靚女為求更上鏡被迫增肥　1日狂食6頓正餐於事無補

健康 18:02 2022/11/07

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77磅靚女長期吃不胖 為求更上鏡被迫增肥 1日狂食6頓正餐。

減肥可能是不少人的終極難題，可是過瘦真是好事嗎？湖南一名女子77磅靚女長期吃不胖，為求更上鏡，竟被迫增肥，1日狂食6頓正餐吃盡苦頭。

綜合內媒報導，内地一名美妝播主小葉從小便過瘦，體重從沒超過88磅（40公斤)，有些人可能羨慕，但對她而言卻是惡夢。因太瘦而令她的健康亮紅燈，更因工作原因被老闆要求增肥，1日內狂食6餐惟仍「於事無補」，體重只增加0.5公斤，好友更把她增肥背後的辛酸拍攝下來，大訴好友因過瘦與增肥路上的辛酸。

在影片中提及到，因為過瘦而令小葉出現骨質疏鬆、低血糖及免疫力差的問題。而且因小葉的體形猶如「皮包骨」，令她若坐硬板櫈會使屁股痛；使用斜揹包會使鎖骨磨擦發紅；在鏡頭下也宛如外星人。

她希望上鏡時能更好看，她只好應老闆的要求增肥至40公斤。於是她一天狂吃5-6頓正餐，她為了要提醒自己不斷進食，不管是手袋、抽屜，或是沙發旁都有數之不盡的零食，甚至是臨睡前在床上還是在吃。可是一直也不見效，她更甚嘗試服食「增肥丸」，但可惜並不見效，只肥了0.5公斤。

好友在影片中直言，小葉為了增肥，吃到看到甜食也會反胃嘔吐。更辛苦的是吃到「胃都凸出來了」，更因過量進食而腸胃不適，飯都吃不了一半便要「去廁所」。

最後好友更指，搜尋了整個網站也尋找不到有效的增肥方法能使她的好友增肥。故此發佈影片，讓她能尋求一個有效的「增肥大計」，使小葉能符合公司訂下的88磅要求，好讓她發展事業。

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影片一出引起不少網民的熱議，認為小葉吃不胖肯定是身體問題的警號，更有網民「獻計」予小葉：

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