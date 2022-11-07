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【繩角】AK+Lokman+Alton+Tiger為新劇造勢　楊樂文坦言心情難復原留疤痕

娛樂 18:00 2022/11/07

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由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）為劇集做勢。

由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及駱振偉（Thor）等有份主演的ViuTV原創劇《繩角》，將於下周一（11月14日播出，故事講述主角歐陽駿 (江𤒹生飾)立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。
 
今天（11月7日)劇集舉行記者會宣布首播詳情，大會邀得一眾劇中演員出席包括AK、Lokman、Alton、Tiger、Thor、林愷鈴（Ashley）、蘇麗珊（Cecilia）、梁祖堯（Joey）、湯駿業（Ah Dee）﹑練美娟（娟姐）以及香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生亦有現身支持，各演員親身介紹劇中角色和分享拍攝劇集的有趣點滴。

【MIRROR成員】12子出道4周年推出近百首歌　MIRROR：衷心感謝MIRO嘅一直陪伴

ViuTV原創劇《繩角》記招

Lokman認好難完全復原

MIRROR演唱會自發生意外後，Lokman與Alton首次現身，Lokman接受傳媒訪問時表示心情已經好好多，用了數月時間去整頓，覺得應該要重新出發，亦要回復正常生活。Alton則指要慢慢適應，暫時工作量也不算重。

不過Lokman自言即使心情有所平復，仍未完全復原，皆因他們在現場目睹意外,故相信整輩子都會在心中有條疤痕。

ViuTV原創劇《繩角》記招

學習與傷痛經歷共存

談到AK、Tiger仍感到不開心，Lokman指會撩他們多談天，但主要說無聊事，希望拉開話題，相信會放鬆和舒服點。

AK指現時學習與傷痛經歷共存，Alton則希望大家保持一個好信念,以身作則,回復正常生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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