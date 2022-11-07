【鳥撞問題】雀鳥誤撞美孚站落地反光玻璃　觀鳥會促港鐵改善高危玻璃幕牆

▲ (香港觀鳥會圖片)

香港觀鳥會表示，在美孚地鐵站玻璃幕牆對出發現一隻懷疑鳥撞受傷東方大葦鶯，及後將牠送到嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心。根據KFBG資料，牠的胸部有瘀傷、頭部羽毛有殘缺，相信與鳥撞有關，牠經治療後已經完全康復並且野放。

香港觀鳥會上周在社交平台指，美孚地鐵站有多塊可以反射自然景象落地玻璃，至今發生超過30宗懷疑鳥撞個案，九死兩傷，當中涉及東方大葦鶯、中國列為「近危」的矛斑蝗鶯、屬「本地關注」的小蝗鶯、紅喉歌鴝、樹鷚、綠翅金鳩、珠頸斑鳩及鶲科雀鳥。落地玻璃亦發現超過20個鳥撞留低白色拓印。

觀鳥會稱，上年開始多次去信要求港鐵正視鳥撞問題，盡快為107塊已知有高鳥撞風險嘅玻璃，採取預防措施，例如在玻璃外牆表面以5厘米左右間距貼上反射紫外線黏貼。

港鐵上個月為其中14塊玻璃貼上貼紙，但之後無再跟進，再次促請港鐵盡快改善所有高危玻璃幕牆，減低鳥撞風險。

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責任編輯：余思嵐