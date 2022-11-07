【升學出路】VTC課程11.10起網上接受報名　校方將提早於明年3月底發有條件取錄

▲ 職業訓練局將首次提前至明年3月底發放有條件取錄通知。（黃悅晴攝）

職業訓練局（VTC）今（7日）宣布，2023/24學年各課程將由本月10日至明年2月28日接受報名，將首次提前至明年3月底發放有條件取錄通知。校方解釋，希望讓學生在中學文憑試前可獲得通知，以專心應試，同時有充足時間計劃升學出路，預計報名情況將與今年相若。

VTC將於23/24學年開辦約140個全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供合約1.3萬個學額。課程將由本周四起接受申請，學生可透過入學網頁的「 中六入學申請平台 」報名可同時報讀各院校的課程。校方將首次提早至明年3月底發放下學年的有條件取錄通知，VTC高級助理執行幹事郭展幹說，校方以往一般於5月底發放有條件取錄通知，但觀察到報考學生及其家長很擔心，「會打電話嚟問，有冇機會（取錄）啊?」，故希望可盡早處理學生的申請，並提早發放通知，讓他們可安心應試，為自己訂立明確的目標，亦可於一放榜時立刻知道自己會否獲取錄。

他稱，會考慮學生提交的資料、是否符合資格，按其選擇的課程，向適合的學生發出通知，並在通知書上列明他們獲取錄的成績門檻。近年中六適齡學生人口下降，郭展幹直言考生人數的確有減少，但VTC整體收生情況符合預期，又指各自資院校有其定位，有關做法並非想「搶學生」，強調新安排是希望貼合學生所需：

唔係睇住其他院校幾時放，然後作同樣安排；我哋都冇話比較其他院校會點點點，都係希望做好我哋嘅工作，做好我哋嘅課程。

校方其後補充指，預計新安排下報名情況維持穩定，和去年相若。至於若持有條件取錄的學生最終多於課程學額會如何處理，校方指推行有條件取錄機制多年，學科有經驗處理相關申請。

IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生陳旻謙目前正於香港理工大學計算機科學就讀3年級，他說，於IVE學習令他掌握相關學科知識、擁有實習經驗，亦學習到正確的工作態度和待人接物的技巧，可發揮所長。他在準準備畢業研習專題時，與同學組成團隊，合作設計「 一站式串流移動平台」，有手勢控制開始或終結直播、虛擬實境購物體驗等功能，獲得多個創科比賽獎項。

另外，VTC 院校成員IVE、 HKDI、 ICI 及 THEi 高科院將於11月11日、12 日、1 8 日及19日舉辦資訊日，應屆DSE考生、中學生、家長 、老師可於網上參與升學、課程講座及互動問答， 亦可親自前往院校參觀各項教學設施、學科展覽示範等。有興趣的同學及家長，可透過網站www.ive.edu.hk/infoday及 http://infoday.thei.edu.hk 登記。

▲ IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生陳旻謙。（黃悅晴攝）

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記者：黃悅晴