【不婚即分】拍拖10年女友拒出席家庭聚會 男友反感：繼續還是分手？

▲ 就算結咗婚，雙方都有自由嘅，女友唔想出席任何聚會又真係冇得迫嘅！

愛情長跑，不婚即分，有男網民不滿同居女友不願意參加他的朋友或家人的聚會，即使父母生日飯也無面俾，每次跟女友溝通，她都說不出任何理由，只會沉默以對，令他非常反感，他發帖求助網民，「我該繼續還是不要浪費彼此時間？」

最新影片推介：

一名男網友近日在facebook的《靠北女友2.0》發長文，訴說跟女友一起約10年，同居5年，期間相處均沒問題，女友算是開朗的人，相處起來算是自在，他們財政獨立，

出去花費以我為主，女友當然也會付出，我自己有房子，我們自己住不跟我父母同住，家裡水電瓦斯等費用均由我支付，家事沒有限定誰要做，誰有空誰就做，彼此也不會太計較，女友是不煮飯，但我有空時我會煮給她吃…

女友人工自己袋

男網友指女友原則上「自己薪水自己存」，他從不會要求她繳交任何費用，父母也不需要她照顧，偶爾下班遇到他的父母只是打聲招呼，閒聊兩句，相反他對女友的媽媽、姐弟視同家人，晚輩該有的禮貌禮節他沒做漏。

拍拖10年來，儘管兩人相處融洽，但女方堅拒出席男友以外的所有聚會，就算是男友的家人聚會，甚至父母生日飯都不願參加，令他非常反感，

朋友嘛，我還能隨便說個理由呼嚨過去，問題是我家人聚會她也不願意參加，就連我父母生日吃飯，她都不願意參加，這讓我非常反感，我的家人也待她如自己人…

只懂沉默以對

男網友續指，他的家人不會要求她做任何事，他已經對家人、父母替她找理由找到放棄了，跟她溝通，她也給不出任何理由只是沉默以對，

我媽也當她女兒般的找她吃飯，她就是不願意，直到我爸問她為什麼都不願意參加，她還是沉默以對，我非常反感，我不知道她到底是什麼心態？

男網友與女友彼此都沒有結婚打算，但他待她家人如同自己家人，彼此都不是孤兒，「想請問大家，我該怎麼辦，我該繼續還是不要浪費彼此時間？」

網友勸分手

貼文一出，網友紛紛留言，不少網民指樓主不打算結婚，應該放生女友，女人的青春很寶貴，「別耽誤對方好嗎？」、「『彼此沒有結婚打算』那你期望什麼互動？」、「人家的態度很明顯了~只有你在浪費時間！人是互相的，對方給你軟釘子表示她只是玩玩，你自己在那邊認真個屁~」、「雙方都沒有結婚打算那是在care什麼……」有網民提醒樓主，就算結婚也有各自選擇，「常聽的一句話，嫁給你不是嫁給你家人，同樣的愛你不見得就得愛你全家人，請尊重各自的選擇，愛不是捨棄自我！」

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳