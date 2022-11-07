【退伍軍人病】今年暫錄得75宗較去年多　最新個案居跑馬地玫林別墅

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一名居於跑馬地玫林別墅、患有長期病患的87歲女病人感染退伍軍人病，衞生署衞生防護中心指，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

衞生署衞生防護中心指，截至11月5日，今年錄得75宗退伍軍人病個案，較去年錄得69宗為少。而今年10月31日至11月5日期間，該中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案呈報，涉及一名患有長期病患、居於跑馬地玫林別墅的87歲女病人。

發言人續指，男士、50歲以上、吸煙、酗酒及免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另有些情況可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

當局建議，免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口、避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備、不應直接從水龍頭注水入盛水器等。

機電工程署亦公布，今年10月的例行巡查共檢測了102個來自59幢建築物的淡水冷卻塔水樣本，當中三個樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1000菌落的上限值。該三宗個案的冷卻塔位於油麻地文英街13-15號、及紅磡馬頭圍道116-118號置富商業大廈。機電署已要求冷卻塔擁有人採取適當消毒措施，全部個案已完成消毒工作。

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責任編輯：江麗盈