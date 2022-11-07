【中年好聲音】評判伍仲衡伊館開騷　夥蕭正楠區永權組限定男團

▲ 伍仲衡聯同蕭正楠和區永權開音樂會。

音樂人伍仲衡將於2023年1月6日聯同蕭正楠和區永權於灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，三人日前就為演唱會拍攝海報，大放笑彈，並解釋為何影到像時裝雜誌一樣咁型。

海報中，三人睡佛般側躺在地上，完全配合主題夠曬HEA！三人解釋點：「每次有組合出現的演唱會個名都好型，又會用英文名，諗來諗去都冇一個好型的英文名襯到我哋。結果，諗到……Harry（伍仲衡）、Edwin（蕭正楠）和Albert（區永權），就變咗HEA嘞。」

以歌手身份入行的蕭正楠回憶當初的唱歌生涯就在灣仔伊利沙伯體育館開始，「2001年參加唱歌比賽就在伊館攞到冠軍，當時唱陳奕迅《傷信》。」區永權提議蕭正楠演唱會再唱，作為《中年好聲音》評判的伍仲衡就笑言：「俾紅燈你！」區永權笑指伍仲衡是殺手。

▲ 拍攝海報。

伍仲衡認真表示當時是靠區永權而認識蕭正楠，「他們上過我studio玩過live，一拍即合，大家好多火花。」區永權笑問：「好多人都上過你live，但都冇一拍即合咩？係咪嗰啲人冇火花？其他上過你live歌手，完全睇唔上眼？」伍仲衡輕鬆接招：「因為嗰啲太貴，你地就……講心唔講金！」區永權笑駡：「嘩！你個賤人呀！哈哈！我知今次酬勞近乎零，原來俾你啲咁嘅人吸晒。」

為了是次演唱會，伍仲衡自爆會創作一首好好玩的3人合唱歌，區永權即時乘機催對方交歌，「等你咋，快啲！」

▲ 入行20年。

今次舉行演唱會，剛好是蕭正楠出道20年，他表示：「有一個自己音樂會，同歌迷可以有一個好好交代。」區永權讓對方索性將演唱會叫做《2023蕭正楠演唱會》，區永權擔任和音，伍仲衡負責彈琴。

蕭正楠與區永權為今次演唱會笑言要一齊增肥，並指著伍仲衡肚腩：「大家明啦！咁樣balance番啲吖嘛。」伍仲衡即回應：「你（指蕭正楠）千祈唔好呀，增肥唔係個個都好睇。你增肥之後，應該冇晒劇拍，要肥但都要有人鍾意，係功夫嚟架，需要培訓至做到，呢啲叫大隻。」

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