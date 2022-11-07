【大鬧婚禮】女子大鬧前夫婚禮台上躺平打滾　新人無視淡定完婚

▲ 女子更跑上台站在一對新人身後持續咆哮「渣男，騙錢」。

前度大鬧婚禮現場的畫面在電視劇中見得多，然而發生在現實生活中卻會令人手足無措。內地一對新人舉行婚禮途中，突然遭遇一女子硬闖高呼「渣男，騙我感情」，最後更直接躺到台上翻滾，令到場面十分尷尬。但一對新人態度淡定，繼續照程序進行婚禮。

婚禮在本月2日進行，地點在中國河南駐馬店，當時婚禮儀式進行到一半的時候，一名女子手持擴音器到場，循環播放

渣男，騙我感情，騙我錢，還錢！騙我幾十萬去買寶馬！

的語音，試圖阻止婚禮進行。女子更跑上台站在一對新人身後持續咆哮「渣男，騙錢」，但仍無礙儀式進行。當新郎對岳父﹑岳母許諾會真心照顧新娘一輩子時，令女子覺得被無視，氣得整個人躺地不起，眾人見狀均束手無策。

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據村里幹事說，該女子是新郎的前妻，兩人結婚多年，約一年前離婚。女子認為新郎欠錢不還，但新郎認為雙方的財產分配在辦理離婚時已處理妥當。該幹事續說，

鬧婚肯定是不對的，但她有苦衷。她手裡有新郎打的欠條，基於此，她的心結打不開。

最後，新郎怕前妻因躺地會出什麼身體狀況，打電話將前妻送醫治療，算是結束了這一場鬧劇。

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新娘對此表示，丈夫一早已跟她交代了上一段婚姻的事情，所以她理解並接受，不會影響他們的婚姻關係。不過面對突如其來的鬧事，始終會感到難堪，尤其覺得對不起父母。雖然如此，但仍有網友告戒新娘，「離婚一年就再婚，該不會婚內出軌的吧」﹑「這算救人一命勝造七級浮屠，別讓這個新娘往火坑里跳」。

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責任編輯︰陳珈希