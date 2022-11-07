【食用安全】女子飲凍奶茶配炸物半夜突胃痛　上半身不能動揭患嚴重腸胃病

▲ 女子飲凍奶茶配炸物，半夜突胃痛上半身不能動，揭患嚴重腸胃病。

凍飲無論一年四季都一樣受歡迎，不過，天氣漸涼，太常吃冰飲冷，對腸胃刺激非常大，增加患腸胃病機率。内地一名女子日前就因飲凍奶茶再加配油炸小食，半夜突然胃痛，更半身無法動彈，求醫後揭患嚴重腸胃病。

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綜合媒體報道，江蘇省常州市一名女子，日前在天冷環境下，在路邊攤檔買了一杯少冰奶茶，再吃了油炸小食。結果到凌晨一兩點鐘，突然感覺胃痛，上半身甚至逐漸麻痹，失去知覺無法動彈。經送醫後，被診斷為同時患乳酸性酸中毒、急性腸胃炎及過度換氣綜合症。慶幸的是，該女子經治療後已無大礙。

負責醫生表示，秋冬天是腸胃疾病高發季節，飲冰凍飲料本就會刺激胃腸道，造成胃腸黏膜缺血；再進食油膩食物，必然會導致不消化，從而出現急性胃腸功能紊亂和急性腸胃炎。醫生提醒，秋冬季節要盡量少吃對腸胃造成刺激的食物，例如雪糕、凍飲，要規律飲食，另外也要注意保暖腹部。

病毒性腸胃炎常見於較涼季節

據衞生署資料顯示，腸胃炎指腸胃（包括小腸及大腸）發炎。若腸胃炎由病毒所致，便稱為病毒性腸胃炎，較常見於天氣較涼的季節。病毒性腸胃炎可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒。病毒性腸胃炎主要病徵是腹瀉及嘔吐，其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後1至2天便會出現病徵；視乎致病病毒類別，病徵可持續1至10天。

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責任編輯：羅嘉欣