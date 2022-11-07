【入境團鬆綁】旅遊業界料實施初期難有大量旅客訪港　冀最快3周後推行程捉緊聖誕檔期

▲ 旅遊業界料實施初期難有大量旅客訪港，冀最快3周後推行程捉緊聖誕檔期。（資料圖片）

港府本月內鬆綁抵港旅行團入境要求，「團進團出」的旅客持黃碼可到主題樂園等表列處所。旅遊界歡迎相關決定，指近日順利舉行2項國際盛事，為盛事重臨起了示範作用，政府再放寬入境團防疫要求，有助推動「香港回來了」的正面訊息，期待政府再加快復常節奏，在年底前可推0+0，重建香港盛事之都的美譽。不過預料實施初期難有大量旅客訪港，期望最快3周後可推行程，以捉緊聖誕節檔期接團。

旅遊界立法會議員姚柏良歡迎特區政府接納了「團進團出」的建議，豁免入境團旅客的黃碼限制，讓客人可以按旅行社預先向香港旅遊業議會登記的行程，在首三天可到指定食肆用膳，進入博物館和主題樂園等，為入境遊帶來突破。

姚柏良表示，政府有努力跟進業界建議，以便旅行社可趕及聖誕節的旺季，為入境團帶來突破，業界表示歡迎。

姚柏良又指出，國際金融領袖投資峰會，香港國際七人欖球賽等大型國際盛事順利舉行，為盛事重臨起了示範作用，政府進一步放寬入境團防疫要求，有助推動「香港回來了」的正面訊息。業界期待政府可評估各項防疫措施，進一步加快復常節奏，在年底前可過渡至0+0，重建香港盛事之都的美譽。

香港旅遊業的復甦道路仍然非常漫長。在疫情前，內地旅客佔入境客近八成，故此，與內地未能通關，業務空間仍然是非常有限，整個旅遊產業鏈難以走出低谷。姚柏良希望，政府能持續關注旅遊業的情況，協助業界開拓更大的營運空間，並且在復甦之前，對業界作出適當的扶持和幫助。

旅議會料實施初期難有大量旅客訪港

另外，香港旅遊業議會同樣歡迎有關方案，認為特區政府提供的針對性安排可讓旅行代理商在疫情下增加營運空間，為前線旅遊從業員帶來工作機會。旅議會主席徐王美倫會見傳媒時表示，期望最快3周後可推行程，以捉緊聖誕節檔期出團。

議會估計有關安排的實施初期並不會有大量旅客訪港，但有關安排絕對能夠給予外界正面利好的信息，讓海外合作伙伴及旅客知道香港打開聯通國際的旅遊大門，希望他們能將香港作為首選旅遊目的地。

議會會與特區政府商定具體執行細節和條件，包括指定旅遊景點的範圍、指定餐飲處所需要符合的特別防疫措施，以及接待旅客的工作人員所需遵守的防疫措施等，並會適時作出公布。

特區政府於今天（7日）公布為入境旅行團提供針對性安排，容許由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客，在預先登記行程及有持牌導遊陪同的情況下，在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入包括主題公園、博物館以及寺廟等指定旅遊景點及進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用膳。

旅發局亦歡迎政府的新安排，主席彭耀佳表示，新安排標誌香港邁向復常，為全球旅客及旅遊合作夥伴帶來正面信息， 料有助逐步吸引休閒旅客重臨香港，尤其是短途市場的旅客。旅發局會繼續與政府、旅遊 及相關行業攜手合作，向旅客展現香港多元精彩的魅力，吸引他們到訪，推動香港旅遊復甦。

旅發局指，一直透過不同形式，與環球業界保持緊密的聯繫，其中上月便聯繫超過200個本地及海外的業界，包括旅行社﹑酒店﹑景點等，進行逾400場的會面，商討合作機會， 為重新吸引旅客做好準備。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜