聯乘歷史、電影、修復  香港博物館節尋覓經典

11月香港博物館節開鑼了！配合今年主題「我們有歷史、藝術、科學博物館」，今年特別推出「跨界 — 文化聯乘系列」節目，其中於11月12及13日舉行的「歷史X電影X修復 — 經典無界」，聯乘香港歷史博物館、香港電影資料館及康文署轄下文物修復辦事處，一連兩天與市民一起尋覓經典，無界暢遊香港故事。你準備好來一場香港博物館之旅嗎？

▲ 「歷史X電影X修復 — 經典無界」將於11月12日及13日一連兩天在香港歷史博物館舉行。

從電影看歷史 讓文物說故事

看歷史，不一定只能從書本看，尤其新世代流行跨界學習，以多元及多角度方式探索新知。正如籌劃一個展覽，當中包含不同專業範疇，除了展示文物外，更可以通過電影呈現歷史影像，而文物經過科學處理亦能重現歷史的脈絡。故此，「歷史X電影X修復 — 經典無界」特備活動以歷史博物館現正展出的「經典再現 ─ 香港故事精華展」及「囍緣 ─ 館藏婚嫁文物選粹」展覽為主題，在為期兩天活動中設示範和講座對談，邀來學者細談香港的地區今昔與婚嫁習俗；另透過放映陳寶珠的電影，重溫六十年代的香港情懷；更有文物復修專家出動，親身介紹現代科技和傳統工藝於文物修復上的應用，讓觀眾可以從不同角度認識歷史。

▲ 「經典再現 ─ 香港故事精華展」

▲ 「囍緣 ─ 館藏婚嫁文物選粹」展覽

重溫影迷公主陳寶珠

陳寶珠，在香港無人不曉的經典影壇「玉女」，她的影視作品向來廣受影迷歡迎，因為曾主演《影迷公主》一戲，故有「影迷公主」的美譽。香港電影資料館特別從她過去主演數十部電影中擷取精華片段，輯錄成數分鐘短片，以影像重構上世紀六十年代香港的「衣食住行」面貌。電影資料館另選映陳寶珠主演的《姑娘十八一朵花》（1966年）和《玉女添丁》（1968年），以影像具體呈現舊日香港社會風貌，觀眾更可以參與映後談，電影資料館助理館長及服裝文化研究員將分享更多電影中細節，在博物館涉獵跨界文化。

▲ 電影《姑娘十八一朵花》劇照（鳴謝志聯影業有限公司）

▲ 陳寶珠於《玉女添丁》一片中假裝懷孕，惹來連串笑話。（鳴謝楚原先生）

文物修復專家由幕後走到幕前

文物修復包含現代科技和傳統工藝等知識和應用，由文物修復辦事處館長主持的「幕後修復呢度講：囍緣展覽 + 示範」，展示觀眾平日不易看到的文物修復和保護的幕後工作，讓市民親身體會文物展覽中不可或缺的科學元素。

▲ 文物修復專家將介紹如何修復裙掛，並向市民示範修復技巧。

傳統婚嫁的迷人玩意

對於婚禮上的中式裙掛設計、嫁娶習俗的由來，你又知多少？多場講座對談將包括「講喜又講— 傳統婚嫁點滴」，邀來歷史學者及研究專家分享傳統婚嫁習俗的典故趣談；另有「物換星移傳統仍在的油尖旺」講座，觀眾可以和歷史博物館館長一同發掘油尖旺這新舊交融發展的社區；同場亦有多個工作坊及與展覽相關的遊戲，教授參加者親手以書法書寫喜宴菜單、製作迷你招牌和創作吉祥圖案繪飾盒等，更有機會獲取精美的「帶回家」博物館紀念品，大家千萬不要錯過！

▲ 今晚食乜餸：書法餐單工作坊

▲ 夜光招牌工作坊

▲ 「帶回家」博物館紀念品

▲ 「帶回家」博物館紀念品

▲ 「帶回家」博物館紀念品

兩天活動詳情，可瀏覽香港博物館節2022網頁

https://bit.ly/3t9EfSv

歷史x電影x修復 — 經典無界

日期：2022年11月12日及13日（星期六、日）

時間：中午12時至下午6時30分

地點：香港歷史博物館

免費參加

(特約)