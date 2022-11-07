【大學發展】科大校長葉玉如稱學生會獲認可　會與學生組織保持溝通　

▲ 香港科技大學校長葉玉如。（科大提供圖片）

香港科技大學新任校長葉玉如上月中履新，她今日（7日）首次會見傳媒，被問到與學生會的關係，她稱學生是非常重要的持分者，會透過不同渠道與學生組織保持溝通，又指學生會及其他學生組織均獲校方認可。另外，科大今舉辦業界交流日，並展示31項創新發明。

被問到任內會否確保學生會的地位，葉玉如未有正面回應，指出校內有很多不同的學生組織，校方會與他們保持溝通，包括透過學院及學系等與他們接觸。她又指，學生會及其他學生組織，都得到校方的認可。

另外，科大今日舉行業界交流日，有數百名業界人士、投資者、學者、政府官員和企業出席，同場亦有展示校方4個領域、共31項創新發明。葉玉如表示，作為香港科研的先驅，科大可以擔當領頭羊角色，帶動香港建立完善的創科生態圈，可以填補創科環境現有的空隙，推動基礎研究轉化成對社會具影響力的技術，以建設一個蓬勃的生態圈。

葉玉如其後會見傳媒時說，香港作為國際化城市，有成熟的監管制度保障知識產權，相信仍有吸引人才的競爭力，亦對香港發展創科很有信心。她稱，日後校方會重點發展醫療科技、人工智能、大數據等各範疇，期望可於世界各地招聘人才。

▲ 科大研究人員向香創新科技及工業局局長孫東(右三)、科大校長葉玉如(左三)及科大副校長鄭光廷(左二)介紹研究項目。（科大提供圖片）

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責任編輯：黃悅晴