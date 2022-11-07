【超市大搜查】長期攝取高鈉損兒童骨骼生長　38款「非高鈉」吞拿魚罐頭排行榜

▲ TOPick今次數盡市面38款「非高鈉」吞拿魚罐頭。

家中常備罐頭之中，罐頭吞拿魚屬較健康之選，相對高蛋白質和較低卡路里，小朋友愛吃的三文治和意粉，亦不時會加入罐頭吞拿魚。市面上單是吞拿魚罐已有數十種之選，家長選購時可考量當中「鈉」含量，可知道小朋友長期攝取高鈉，有機會影響骨骼生長。TOPick今次找出38款「非高鈉」吞拿魚罐頭，並同時依其含鈉量由低至高去排列。

據本港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉」，另據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。

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罐頭魚都含有鈉成分，視乎成分多與少，消委會於2020年曾發布46款罐頭魚的檢測報告，當中檢驗的7款鯪魚罐頭全部都屬高鈉，19款沙甸魚中有4款屬高鈉，以及20款之中有1款油浸吞拿魚亦屬高鈉，可見在罐頭魚之中，兩款重調味的鯪魚罐頭和沙甸魚，高鈉比例較多，而罐頭吞拿魚屬高鈉的比例是最少。

18款400毫克鈉以下

TOPick在多間大型超市查看罐頭吞拿魚，不計吞拿魚醬，絕大部分都屬「非高鈉」，多達38款，但當中鈉分量可相差3倍多，由最低的159毫克至543毫克。以下為介乎每100克有400毫克鈉以下的款式，有18款，依其包裝上的營養標籤為準，最少鈉質為159毫克，排列次序由低至高。

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20款介乎400毫克或以上至600毫克

另外，400毫克或以上至600毫克以下之間的罐頭吞拿魚，即同屬「非高鈉」食品，在38款中佔了20款，排列次序由低至高，部分含鈉成分一樣，如有4款是400毫克鈉、3款是450毫克鈉。

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攝取鈉方面，衞生署對小朋友指引，3歲以下盡量愈少愈好，建議4至6歲小朋友每天攝取少於1200毫克的鈉，7至10歲則不多於1500毫克鈉，11歲則不多於1900毫克的鈉。

長期吃高鈉食品或損骨骼生長

澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾表示，兒童長期吃高鈉食品，會養成偏濃及鹹的味覺，影響建立正常飲食習慣和模式。人體長期進食高鈉食物，亦會導致高血壓、水腫，以及提高心血管疾病風險。此外，當小朋友攝取過量鈉，容易導致鈣質從尿液中流失，如果鈣質攝取量不足或大量流失，便有機會影響骨骼健康，骨質密度會成長得不好。

篩走油鹽水減少鈉攝入量

衞生署提醒，雖然罐頭魚的蛋白質和奧米加-3脂肪酸含量與新鮮的魚相若，但大部分罐頭魚為了防腐和調味都額外添加了鹽、含鈉的增味劑或調味料，令鈉含量大大增加，因此只宜偶爾食用。選購時，應細閱營養標籤，選擇脂肪、糖和鈉較低的產品。

消委會曾分享選擇罐頭魚的小貼士，包括食用罐頭魚時，盡量篩走油及鹽水減少鈉攝入量，留意鹽水浸的產品會較油浸產品含較少脂肪，但鈉質仍然高，宜考慮標籤低脂和低鈉的產品。

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責任編輯︰顏紫燕