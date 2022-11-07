【日本旅遊】日本人推介東京10大物價最低區域　第一位離池袋僅10分鐘車程

▲ 日本人票選東京10大物價最低區域。

隨著日本通關，不少港人都決定回鄉盡情「血拼」。而作為購物聖地的東京，雖然物價比日本其他地方高，但只要選對地方去，一樣可以瘋狂「掃貨」！日本住宅情報網站「LIFULL HOME'S」最近列出東京10大物價最低區域，即睇東京內購物CP值最高的地方。

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第10位︰川崎

▲ 川崎。(圖片來源:travel-star.jp網站)

位處東京、橫濱兩大都市之間，於神奈川縣之內。由於距離東京23區中僅一站之隔，加上齊集多元化的商店街及大型商場，如「LAZONA川崎PLAZA」及「atré川崎」等，所以深受當地人歡迎。由藥妝、零食、平價到中高價的流行時尚服飾、生活家居雜貨、電器用品等，都一應俱全。而且，距離羽田機場約15分鐘車程，回港前可以繼續掃貨!

第9位︰高圓寺

▲ 高圓寺。(圖片來源:www.gotokyo.org網站)

作為文青最愛的街區，有著多條獨特的商店街，如「PAL商店街」、「LOOK商店街」及「エトアール通商店會」等。加上設有很多老食堂、唱片行、古著店及Live house等，大家可以在這輕易找到許多平價美食及好物。而且距離新宿只有6分鐘車程，十分方便。

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第8位︰巢鴨

擁有一條全長800公尺的「巢鴨地藏通商店街」，開設近200家店鋪。而這些店鋪主要銷售針對中老年人的商品和食物，因此被稱為「婆婆媽媽們的原宿」。除此之外，有各式各樣的和食餐廳、生活用品店、藥妝店及傳統點心小店等，價格亦相當親民。

第7位︰綾瀬

位於東京東北方的足立區，而綾瀬車站周邊有許多超市、雜貨等。由於是住宅區域，加上觀光客不多，所以房價及物價相對低廉。

第6位︰八王子

▲ 八王子。(圖片來源: 4travel.jp網站)

位於東京市中心以西約40公里的近郊，為重要交通樞紐。由新宿搭乘中央線特快，約1小時即可直達八王子。這裡既有山林環境，又有美術館及購物中心，加上物價比東京低廉許多，成功成為移居人士的首選地方。

第5位︰十條

▲ 十條。(圖片來源:matcha-jp.com網站)

歷史悠久的「十條銀座商店街」，由昭和時代已屹立於此，為東京三大銀座商店街之一。商店街內有超過100間店鋪，而且充滿濃厚的下町氣息與庶民特色，加上價錢經濟實惠，深受當地人所喜愛。

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第4位︰蒲田

距離羽田機場只有10分鐘車程，交通位置十分便利。走進巷弄中，大家可以盡情購物或品嚐羽根餃子、炸豬排等人氣美食。更可體驗最道地的日本居民日常-泡溫泉。

第3位︰小岩

位於江戶川區，大家可在巷弄中發現懷舊喫茶店、洋菓子店、居酒屋及小食堂等地方，而價格亦相當親民。

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第2位︰北千住

▲ 北千住。(圖片來源:www.livable.co.jp網站)

車站有多條鐵路線交會，如南面的江之島、上野及晴空塔，北面的栃木縣日光及茨城縣筑波，是交通交匯處。車站外有多家大型百貨、藥妝店、人氣超市及商店街等。

第1位︰赤羽

▲ 赤羽。(圖片來源:www.gotokyo.org網站)

距離池袋僅10分鐘車程的赤羽，擁有長達400公尺的「赤羽一番街商店街」。商店街內有超過100間店舖，有居酒屋、和服店、壽司店等，十分熱鬧。而另一條「赤羽鈴蘭通商店街」，主要聚集咖啡店、餐廳及超市雜貨店等。地區消費價格十分實惠，極受當地人歡迎。

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責任編緝：張懿慧