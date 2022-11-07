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【法律周】周浩鼎︰會上探討加強香港與內地私法協助　相信可增加本港對外資吸引性

政治 19:55 2022/11/07

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立法會議員周浩鼎獲邀出席法律周活動。（周浩鼎Facebook圖片）

一連五日的法律周今日開始舉辦，本身是執業律師的民建聯立法會議員周浩鼎分享，他有份出席探討國際間供應鏈上貸款融資的法規進展的演講，並表示涵蓋如機構可收帳目抵押作融資的安排等，令他獲益良多。

對於律政司早前提及新訂立的企業破產程序互認和協助合作機制，周浩鼎表示大會亦有提及，
並指出目前內地以上海，深圳及廈門三地作試點容許香港法庭以普通法案例原則，向當地法院提出請求後，由內地法庭恊助執行公司清盤命令，並提供支援，協助債權人 （creditors）在內地追回在內地資產，以把整個申請及進行的程序時間縮短，盡量減少債務人（debtor）在一定期間內在內地把資產變賣套現，避開債權人的追索。

他坦言，這次安排有助鞏固國際投資者的信心，因國際間相信普通法的可靠性，及公正性，債權人只要令法庭信納公司在香港進行主要業務及註冊等條件，一旦公司清盤，便能透過普通法的方式在香港法庭提請，得到內地支援並在公司清盤進行中有效協助，追回在內地欠款。他認為，此舉能大大增加香港在一國兩制下對外國投資者的吸引性。

他又指，大會邀請到國際法律組織UNIDROIT協辦，會上亦討在國際間供應鍊上的借貨融資的法規進展，例如該組織正在進行制定中的國際規例（Factoring Model Law），涵蓋例如機構可收帳目抵押作融資的安排等，形容自己獲益良多。

他又認為，今日活動邀請到UNIDROIT和聯合國國際貿易法委員會UNCITRAL的主要負責人作主講嘉賓，形容是體現了香港在「一國兩制」下聯通國際的優勢。

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責任編輯：關景騰

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