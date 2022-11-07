【機不可失】本港機師短缺　國際航空學院預告加開3機師課程

▲ 香港國際航空學院校長李天柱（右）介紹學院新校舍。（黃建輝攝）

全球航空業正迎來復常，為應付香港機師短缺，香港國際航空學院（航空學院）將開設3個飛行員培訓課程，包括航空運輸學士和碩士學位，部分課程最快明年招生，目標培訓更多民航機師以應需求。

施政報告提出明年上半年推出「大灣區青年航空業實習計劃」，首年提供約300個名額。李天柱透露學院將先與珠海機場合作，實習計劃以《航空營運文憑》為框架為期1年。

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全球各行各業均在搶人才，航空學院院長李天柱今日指，按波音飛機公司的預測，2022年至2041年期間，全球航空業需要60.2萬名機師，以及61萬名飛機維修員。至於本地需求如何？李天柱坦言「講唔到實數」，但近來國泰航空公司已加大力度招聘逾千機師，可見人力需求確切存在。

為應付行業復甦需求，李天柱透露航空學院計劃加開3項課程，包括適合大專或大學畢業生修讀的「綜合飛行員培訓計劃」、適合高中畢業生修讀的「航空運輸理學士」、適合學士畢業生修讀的「航空運輸理學碩士」。其中後兩者附有商業飛行員培訓，修畢後可成為民航機師。

李天柱指課程教學內容與一般航空公司的見習機師培訓計劃分別不大，但畢業後無需在指定航空公司工作，給予學生更多選擇和彈性。他又指，3個課程仍在籌備中，詳情有待公布，其中不涉及商用飛機牌照的綜合飛行員培訓計劃，或有望於明年招生。

施政報告提出明年上半年推出「大灣區青年航空業實習計劃」，並於計劃首年提供約300個名額。李天柱透露，學院將先與珠海機場合作，實習計劃以《航空營運文憑》為框架，為期1年，包括課堂理論和工作實習。

航空學院去年底搬入佔地近6萬呎的機場新校舍，今日首次開放傳媒參觀。由於學院課程涵蓋航空交通管理、機場營運、航空保安及緊急服務等，所以培訓設施絕不只飛行示範器。學院內有X光室，配合偽裝炸藥及危險品，教導保安人員使用X光圖像儀器、航空交通管制培訓中心則可模擬機場塔台情況，讓學院進行模擬管理練習。

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記者：陳梓蔚