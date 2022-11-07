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【廢物處理】全港9條街道後巷設大型垃圾桶　食環署推試驗計劃冀改善後巷衞生問題　

社會 21:07 2022/11/07

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食環署在9條街道後巷擺放大型垃圾桶，圖示放置於九龍城區一後巷的大型垃圾桶。（政府新聞處）

食物環境衞生署今日（7日）起在多個地區推行試驗計劃，在9條街道後巷擺放大型垃圾桶，供食肆妥善地短暫存放垃圾，以待該處所委聘的清潔人員收集。

食環署發言人指出，不少食肆在營業時間過後會將廢物短暫存放於戶外，以便清潔人員收集，但有關廢物一般包含大量食物碎屑，若處理不善會容易發出臭味，並為老鼠提供食物來源和匿藏點，除影響公共衞生，亦對附近居民及公眾構成妨擾，並可能構成食物安全和環境衞生問題，故署方今推行試驗計劃，在9條與食物業處所相連的後巷提供已標示商號的240公升垃圾桶，目的是改善後巷的環境衞生及鼠患問題。食環署指，會檢視計劃的成效，再考慮推展至其他地區的後巷。

試驗計劃涉及的後巷位置如下：

1.灣仔區灣仔謝斐道130-168號後巷

2.中西區中環九如坊2-18號後巷

3.油尖區尖沙咀厚福街9-13號後巷

4.旺角區旺角花園街3-5號鴻威大廈後巷

5.觀塘區觀塘定富街2-24號一帶後巷

6.九龍城區土瓜灣譚公道28-50號後巷

7.沙田區大圍積福街介乎積壽里及大圍道之間後巷

8.荃灣區荃灣兆和街介乎川龍街及眾安街之間後巷

9.元朗區元朗大陂頭徑（由富興大廈至華昌樓）後巷

圖示放置於旺角區一後巷的大型垃圾桶。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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廢物管理 環境衞生 衞生署 食物環境衞生署

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