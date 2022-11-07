【強制檢測】51處納強檢 藍田滙景花園、掃管笏愛琴海岸、荃灣海濱花園等上榜
社會 21:27 2022/11/07
政府今（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月7日期間，曾身處51個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月8日或9日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 沙田康林苑山林閣
- 沙田穗禾苑豐年閣
- 沙田沙角邨雲雀樓A座
- 大圍新翠邨新偉樓低座
- 馬鞍山嘉華星濤灣2座
- 馬鞍山富寶花園11座
- 馬鞍山迎海．駿岸8座
- 將軍澳蔚藍灣畔5座
- 藍田滙景花園10座
- 藍田滙景花園15座
- 藍田康田苑和康閣
- 茶果嶺麗港城3座
- 觀塘鯉安苑鯉康閣
- 九龍灣麗晶花園14座
- 牛池灣嘉峰臺5座
- 牛池灣峻弦6座
- 牛頭角振華道22號振華苑
- 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
- 紅磡海逸豪園23座
- 大角咀西九龍紀律部隊宿 舍 1 座
- 旺角富榮花園10座
- 深水埗麗安邨麗廉樓
- 長沙灣泓景臺2座
- 荃灣荃景圍200號千里台
- 荃灣寶石大廈1座
- 荃灣海濱花園海蕙閣
- 荃灣海濱花園海翠閣
- 荃灣名逸居1座
- 葵涌祖堯邨啟謙樓
- 青衣青泰苑恆泰閣
- 柴灣富景花園10座
- 鰂魚涌太古城綠楊閣
- 鰂魚涌康山花園8座
- 北角富澤花園富邦閣
- 鴨脷洲海怡半島怡樂閣
- 堅尼地城均益街10號安發大廈
- 大埔嵐山7座
- 掃管笏愛琴海岸2座
- 掃管笏愛琴海岸5座
- 屯門富泰邨賢泰樓
- 屯門新屯門中心7座
- 屯門嘉悅半島1座
- 屯門鳴琴路3號翠鳴臺
- 屯門屯門湖康警察宿舍1座
- 屯門海翠花園6座
- 元朗新時代廣場5座
- 天水圍天盛苑盛旭閣
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 東涌東環1A及1B座
- 東涌映灣園悅濤軒12座
- 觀塘安達邨善達樓
- 大埔寶雅苑家和閣
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責任編輯：黃悅晴