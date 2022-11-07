【強制檢測】51處納強檢　馬鞍山迎海．駿岸、將軍澳蔚藍灣畔、藍田滙景花園、荃灣海濱花園等上榜【附名單】

▲ 曾身處51個指明地方超過兩小時的人士，須接受新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

政府今（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月7日期間，曾身處51個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月8日或9日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

沙田康林苑山林閣

沙田穗禾苑豐年閣

沙田沙角邨雲雀樓A座

大圍新翠邨新偉樓低座

馬鞍山嘉華星濤灣2座

馬鞍山富寶花園11座

馬鞍山迎海．駿岸8座

將軍澳蔚藍灣畔5座

藍田滙景花園10座

藍田滙景花園15座

藍田康田苑和康閣

茶果嶺麗港城3座

觀塘鯉安苑鯉康閣

九龍灣麗晶花園14座

牛池灣嘉峰臺5座

牛池灣峻弦6座

牛頭角振華道22號振華苑

橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

紅磡海逸豪園23座

大角咀西九龍紀律部隊宿 舍 1 座

旺角富榮花園10座

深水埗麗安邨麗廉樓

長沙灣泓景臺2座

荃灣荃景圍200號千里台

荃灣寶石大廈1座

荃灣海濱花園海蕙閣

荃灣海濱花園海翠閣

荃灣名逸居1座

葵涌祖堯邨啟謙樓

青衣青泰苑恆泰閣

柴灣富景花園10座

鰂魚涌太古城綠楊閣

鰂魚涌康山花園8座

北角富澤花園富邦閣

鴨脷洲海怡半島怡樂閣

堅尼地城均益街10號安發大廈

大埔嵐山7座

掃管笏愛琴海岸2座

掃管笏愛琴海岸5座

屯門富泰邨賢泰樓

屯門新屯門中心7座

屯門嘉悅半島1座

屯門鳴琴路3號翠鳴臺

屯門屯門湖康警察宿舍1座

屯門海翠花園6座

元朗新時代廣場5座

天水圍天盛苑盛旭閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

東涌東環1A及1B座

東涌映灣園悅濤軒12座

觀塘安達邨善達樓

大埔寶雅苑家和閣

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴