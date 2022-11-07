  • 21°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 01:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】51處納強檢　馬鞍山迎海．駿岸、將軍澳蔚藍灣畔、藍田滙景花園、荃灣海濱花園等上榜【附名單】

社會 21:27 2022/11/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

曾身處51個指明地方超過兩小時的人士，須接受新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

政府今（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月7日期間，曾身處51個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月8日或9日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 沙田康林苑山林閣
  • 沙田穗禾苑豐年閣
  • 沙田沙角邨雲雀樓A座
  • 大圍新翠邨新偉樓低座
  • 馬鞍山嘉華星濤灣2座
  • 馬鞍山富寶花園11座
  • 馬鞍山迎海．駿岸8座
  • 將軍澳蔚藍灣畔5座
  • 藍田滙景花園10座
  • 藍田滙景花園15座
  • 藍田康田苑和康閣
  • 茶果嶺麗港城3座
  • 觀塘鯉安苑鯉康閣
  • 九龍灣麗晶花園14座
  • 牛池灣嘉峰臺5座
  • 牛池灣峻弦6座
  • 牛頭角振華道22號振華苑
  • 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
  • 紅磡海逸豪園23座
  • 大角咀西九龍紀律部隊宿 舍 1 座
  • 旺角富榮花園10座
  • 深水埗麗安邨麗廉樓
  • 長沙灣泓景臺2座
  • 荃灣荃景圍200號千里台
  • 荃灣寶石大廈1座
  • 荃灣海濱花園海蕙閣
  • 荃灣海濱花園海翠閣
  • 荃灣名逸居1座
  • 葵涌祖堯邨啟謙樓
  • 青衣青泰苑恆泰閣
  • 柴灣富景花園10座
  • 鰂魚涌太古城綠楊閣
  • 鰂魚涌康山花園8座
  • 北角富澤花園富邦閣
  • 鴨脷洲海怡半島怡樂閣
  • 堅尼地城均益街10號安發大廈
  • 大埔嵐山7座
  • 掃管笏愛琴海岸2座
  • 掃管笏愛琴海岸5座
  • 屯門富泰邨賢泰樓
  • 屯門新屯門中心7座
  • 屯門嘉悅半島1座
  • 屯門鳴琴路3號翠鳴臺
  • 屯門屯門湖康警察宿舍1座
  • 屯門海翠花園6座
  • 元朗新時代廣場5座
  • 天水圍天盛苑盛旭閣

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 東涌東環1A及1B座
  • 東涌映灣園悅濤軒12座
  • 觀塘安達邨善達樓
  • 大埔寶雅苑家和閣

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【新冠疫情】本港新增5,198宗確診個案　多5名患者離世
16:39 2022/11/07
【新冠疫情】本港新增5,198宗確診個案　多5名患者離世
【污水監測】沙田愉景花園、黃大仙天馬苑等4地點污水陽性　政府派3萬個快測包
16:38 2022/11/07
【污水監測】沙田愉景花園、黃大仙天馬苑等4地點污水陽性　政府派3萬個快測包
【新冠肺炎】聯合醫院新冠男病人打傷兩護士　院方公布傷勢一人面部要縫針另一護士牙齒破損
17:37 2022/11/07
【新冠肺炎】聯合醫院新冠男病人打傷兩護士　院方公布傷勢一人面部要縫針另一護士牙齒破損

你可能感興趣

【新冠疫情】本港新增5,198宗確診個案　多5名患者離世
16:39 2022/11/07
【新冠疫情】本港新增5,198宗確診個案　多5名患者離世
【污水監測】沙田愉景花園、黃大仙天馬苑等4地點污水陽性　政府派3萬個快測包
16:38 2022/11/07
【污水監測】沙田愉景花園、黃大仙天馬苑等4地點污水陽性　政府派3萬個快測包
【新冠肺炎】聯合醫院新冠男病人打傷兩護士　院方公布傷勢一人面部要縫針另一護士牙齒破損
17:37 2022/11/07
【新冠肺炎】聯合醫院新冠男病人打傷兩護士　院方公布傷勢一人面部要縫針另一護士牙齒破損
嘉悅半島 麗晶花園 愛琴海岸 嵐山 富榮花園 峻弦 愛琴海 蔚藍灣畔 嘉悅 新屯門中心

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾