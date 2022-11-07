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《東張西望》收視突破30點　《下流上車族》再報捷吸引177萬觀眾收看

娛樂 22:35 2022/11/07

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《下流上車族》

TVB在今日（11月7日）公有翡翠台上周（10月31日至11月6日）收視，新聞稿指根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周三《東張西望》跨平台直播收視最高衝破30點關口（195萬觀眾），收視彈升6.9點，急增近45萬觀眾收睇。

此外，同日播出的《愛·回家之開心速遞》與《下流上車族》最高收視同取27.3點（177萬觀眾），分別急升4.5點及3.6點。同時亦是《下流上車族》開播以來最高收視。至於首周播出的《超能使者》，最高收視為22點（143萬觀眾）。

至今其他節目，《黃金盛宴》最高收視17.3點（113萬觀眾）；由鄭裕玲、林盛斌及陸浩明主持的《全能司儀選拔大賽 2022》上周四首播，最高收視15.4點（100萬觀眾）。

周六日節目方面，星期六播出的《聲夢傳奇2海外踢館賽》有來自馬來西亞及澳洲的畢業生，跟香港聲夢學員同場較技，最高收視15.6點（101萬觀眾）。

周日的《開心無敵獎門人》最高收視24.8點（161萬觀眾），升1.4點；緊接播出的《思家大戰》最高收視22.3點（145萬觀眾）升1.3點；《我們的主題曲》，最高收視16.8點（109萬觀眾），升0.5點。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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