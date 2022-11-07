【遲來DSE狀元】元朗鄉中探花連環覆核晉身狀元　旁聽年輕人遭遇啟發留港做義務律師

▲ 東晴現正身在英國修讀雙學位法學士課程，兩年後會返回香港大學完成餘下學業。（受訪者提供圖片）

中學文憑試（DSE）再添2名「遲來的狀元」，令今屆狀元人數由9人增至11人，其中新界鄉議局元朗區中學首名文憑試狀元俞東晴（Toby），更是連環覆核成功，由「探花」連升兩級至「狀元」。雖然在大學開學後才迎來喜訊，她受訪時仍難掩興奮心情，形容是「驚多過喜」。她現正身在英國就讀「香港大學-倫敦大學學院（UCL）聯合雙學位（法學士）課程」，自小受電視劇中律師形象熏陶，高中更自發到法庭旁聽，看到與自己年紀相的年輕人犯事更為感觸，立志將來成為律師，更願意為弱勢社群充當義務律師。

文憑試添2名「遲來的狀元」 葵涌林護及鄉議局元朗區中學首上榜

險與狀元身份擦身而過 「買卷」獲教師分析有機會升級

每年7月文憑試放榜，考評局公布應屆文憑試取得7科5**的「狀元」人數，過去不時有考獲6科5**的「榜眼」在8月成績覆核結果揭盅後成功「升呢」，但鮮有考生在10至11月的上訴覆核階段再獲升級晉身狀元，就讀元朗鄉中的東晴亦差點與狀元身份擦身而過。

據校方指，東晴校內成績一直名列前茅，7月文憑試首次放榜成績，7科之中已有5科5**，已是「探花」，地理、經濟亦達5*佳績；她遂按程序申請成績覆核，結果只有地理科獲提升為5**，晉身「榜眼」；其後在校方支持下再向考評局申請上訴覆核，直至上月連經濟科也獲提升為5**，累計7科5**，東晴搖身一變成為今屆兩名「遲來的狀元」之一。

校長袁廣業受訪時形容東晴是在「特別的時間」成為狀元，「雖然遲咗啲，但係都多謝考評局專業工作，確認返成績」。他解釋今次是配合「天時地理人和」，幸好東晴有向考評局「買卷」，正好該校教師有份擔任經濟科評卷員，分析到東晴有機會再升級，遂提議東晴在短時間內再向考評局填寫上訴覆核理據，最終在上月28日收到通知覆核成功，形容全校師生得聞喜訊都感到「好興奮」。

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東晴越洋接受電話訪問時說，身在英國的她最初無法收到考評局電話通知，直至打開電郵見到覆核成功那刻感到「驚多過喜」，「睇到email手都震哂！」她說現時修讀的法律課程已是其首選，憑最初的5科5**成績已獲取錄，首次覆核地理科後已無打算再上訴，幸在教師鼓勵協助下，得知試卷評分「有疑點」，加上Study Leave期間校內教師電話Whatsapp幾乎是「有問必答」，為回饋學校，才決定再花錢上訴，形容結果是錦上添花。

今屆文憑試狀元大部分都是讀醫，唯一選擇讀法律的東晴回想，小學作文「我的志願」已經想做律師，「睇劇集見到律師戴假髮好威，大個就知係戲劇效果」；直至中學參加青苗「香港傑出學生選舉」及港大相關培訓課程等，認識到不少律師，曾在大律師事務所實習，過程中受啟發到法庭旁聽，她遂開始不時在假日旁聽的生活，有時聽到一些刑事個案很有趣、「juicy小小」，甚至試過中六「考mock」前假期去旁聽，她亦曾受年輕被告處境有感而發，

聽過運毒案被告同我年紀差唔多，因為際遇、環境等受到引誘，唔係離經叛道嘅事，而係低估咗事件嚴重性，聽到好有感觸。

東晴說：「好多時大家話對法治無咗信心，係好『標語式』，我prove（證實）唔到。我有聽court case經歷，見到好多律師守住本份，維護公義，我覺得好感動，好想好似佢哋咁，回饋社會。」

東晴在英國校園完成兩年學業，將返回港大校園完成餘下課業，未來亦計劃留在香港做律師，

我好慶幸自己喺溫室下長大，好希望將來普及法律知識，以無償法律援助，幫助弱勢社群。

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記者：馮琪雅