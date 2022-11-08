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【亞洲大學排名】本港9間上榜大學名次齊跌　QS：研究產出效率低

社會 18:00 2022/11/08

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港大微跌1位列亞洲第4名。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds，簡稱QS）亞洲大學排名2023今日（7日）出爐，本港9間上榜大學排名全部下跌，其中港大微跌1位列第4名；科大排名降4位跌出十大。QS指，本港各大學生產研究成果的效率低，需改善教員人均論文數，而疫情亦影響數項指標的分數。

QS按照11項指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主評價（20%）、師生比例（10%）及國際研究網絡（10%）等。最新排名共有760間亞洲大學上榜。內地有5間大學進入十大，其中北京大學首次升上首位；新加坡國立大學未能5度蟬聯榜首，屈居亞洲第二；第3位則為清華大學。去年並列第3的港大及新加坡南洋理工大學則分別跌至第4及第5位。

本港共有9間大學入榜，惟全部排名均下跌。其中港大繼續排名最高，微跌1名成為亞洲第4；其次為微跌1名、排第12的中大。科大連跌5名，排14位，城大則跌3名至第23位。理大跌1名至26位，浸大跌兩名排第68，嶺大則跌至152位。自資院校方面，樹仁跌至351至400位，去年首次上榜的恒生大學則跌至551至600名。

QS指，本港仍是世界上頂尖大學最集中的地區之一，各大學有高水準、高影響力的研究，逾一半上榜大學在「論文引用次數」的指標排名前20名；而教師及學生國際化程度亦排名很高，惟生產研究成果的效率低，需要改善教員人均論文數。

QS又說，相信疫情影響本港大學各項指標表現，按各評分指標分析，除中大及理大外，其餘大學在「國際研究網路」指標分數下降，QS認為，顯示有關合作在疫情期間或難以維持。另外，各大學在「僱主評價」指標明顯下降，其中港大由94.1分跌至88.2分、中大由84.3分跌至76.3分，科大由87.3分跌至78.1分，QS分析可能涉及疫情及防疫措施，又指疫情復甦的步伐緩慢亦影響學生及教師的流動性，繼而影響衡量大學國際化指標的結果。

科大回覆指，一向視排名為參考，以助校方了解其表現，並掌握需要改進的地方，將一如既往，不斷求進，致力推動創新及科研，及為學生提供最優質的教育。

本港院校排名：

院校 2023年排名 2022年排名
香港大學 4 3
中文大學 12 11
科技大學 14 9
城市大學 23 20
理工大學 26 25
浸會大學 68 66
嶺南大學 152 131
樹仁大學 351至400 301至350
恒生大學 551至600 501至550

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記者：黃悅晴

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