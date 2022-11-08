【6時直播罕見天象】血月月全食+月掩天王星今罕同現　中西區星光大道觀賞佳　下次要待4862年

一個千載難逢的天文奇景「血月」月全食暨「月掩天王星」，將於今晚在本港上空出現。在傍晚6時開始約1.5小時月全食期間，月亮會將呈現出不常見的銅紅色，月掩天王星亦會同時發生，歷時約49分鐘。香港太空館將於下午6時至晚上9時，網上直播今次罕有的天文現象。

太空館表示今晚本港上空可觀賞月全食，由下午5時37分月出開始，到6時16分當刻月球完全進入地球本影，月全食發生，月亮會呈現出不常見的銅紅色，整個過程歷時約1小時26分鐘，隨後的月偏食則會於下午8時49分完結。

在月食出現的同時，另一個天文現象「月掩天王星」於6時58分開始。太空館解釋，此刻月球亮度大幅下降，透過望遠鏡就能看到月球和天王星雙雙出現，其後銅紅色月球將會掩蓋天王星。

▲ 今晚本港上空可觀賞月全食，由下午5時37分月出開始。太空館圖片

同時現港上空 未來8千年僅4次

太空館指出，兩個天文現象各自不算罕有，但若要同時在香港上空發生，在未來8,000年間只有4次機會；原因是月球和天王星兩者亮度相差甚遠，只有當月全食發生時，月球亮度大幅下降，才觀測得到月掩天王星。這兩個天象同時發生，需要在太陽、地球、月球和天王星都幾乎完美連成一綫，下次再於香港見到月全食和月掩天王星一併發生，將會是4,862年。

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市民可用肉眼直接觀看月食，由於月球處於東北偏東近水平位置，初時需要到視野廣闊的地方，例如中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道及白石角海濱長廊等進行觀測，隨着月球位置漸高，全港各區都可以觀賞到食甚階段。

太空館將於今日下午6時至晚上9時，作網上直播。不過，天文台預測一道廣闊雲帶會帶來有雨天氣，或有礙觀賞天文現象。下一次在香港可見的月全食，將發生在2025年9月8日。

記者 李榮忠