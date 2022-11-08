【罕見意外】63歲男子坑渠執銀包　失平衡倒插渠內送院搶救不治

▲ (黃傑偉攝)

長沙灣有男子懷疑掀渠蓋檢銀包，意外失足墮下深坑渠死亡。

事發在海達邨海盛樓對開，警方今日（8日）凌晨4時15分接報，指一名非華裔63歲持香港身份證泰籍男子途經上址時，懷疑手持銀包跣手墮下路邊坑渠蓋，並由渠蓋罅隙跌入2米水深坑渠內，事主自行搬開兩塊三角形渠蓋伸手入積水內撿拾銀包，懷疑期間失去平衡如倒吊般插入渠內被困。

附近一名保安員發現慌忙報警求助，消防員接報到場發現事主倒插困於坑渠內，上半身浸在積水中，隨即將已昏迷事主救起，由救護員將男子送明愛醫院搶救，惟最終證實不治。警方在現場調查並抽走渠內積水尋回相信屬於死者銀包，相信事主意外浸於積水中溺斃，死因有待剖驗。

警方經初步調查，相信男子於上址試圖拾取物品時意外失足墮下約兩米深的渠内。

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記者：黃傑偉、余思嵐