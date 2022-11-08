▲ 《正義迴廊》監製翁子光押置業首期開戲，網民猜測豪借100萬「K先生」真身。

取材自2013年「大角咀肢解父母案」的電影《正義迴廊》上映近兩星期，口碑載道，至今票房已經逼近1000萬。電影監製翁子光昨日（7日）撰寫千字文，講述開拍前集資的辛酸。

翁子光除了自爆押上置業的積蓄，更感謝匿名貸款的白武士，當中特別提到秒借100萬的「K先生」，令網民紛紛猜測到底誰是K先生真身。

【正義迴廊】楊偉倫麥沛東重演弒親血案 導演何爵天藉奇案探問公義

最新影片推介：林海峰、蘇玉華專訪

面對荷里活電影《黑豹2》上映在即，《正義迴廊》在戲院排映的次數亦開始減少，電影監製翁子光昨日在Facebook撰長文，分享在電影開拍前四處募資的辛酸。

【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】

放棄內地市場

《正義迴廊》找上舞台劇出身的楊偉倫與麥沛東擔任主角，再加上以「重口味」的弒親真人案作故事籃本，在說服投資者注資來說確實有一定的難度。

翁子光當時為了「回本」，曾經考慮在內地市場上映，但電影題材實在難以通過電檢，最後決定集中向支持香港電影的公司尋求投資。

▲ 《正義迴廊》監製翁子光。（Facebook圖片）

【正義迴廊】楊偉倫麥沛東重演弒親血案 導演何爵天藉奇案探問公義

押上置業首期

在向支持港產電影的公司尋求資金期間，翁子光亦處處碰壁，有公司老闆重提當年翁子光執導、入團無數獎項的佳作：「你當年拍《踏血尋梅》都係攞三幾個獎啫，咪又係蝕錢！」無還口之力的翁子光最終決定自掏荷包。

他笑言花了一生人從未花過再多的錢，成為了電影的大股東：「本來我想趁樓市低迷，首付買返層納米樓，好讓我可以不用再睡在我父母那套『居者有其屋』裡的碌架床，也好讓無兒無女的我老去後有地方落腳，然而這筆錢終於都要用在這部《正義迴廊》身上。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

感謝注資人

皇天不負有心人，翁子光特地感謝再次投資在他身上、美亞電影的老闆李國興，另外還感謝電影基金的資助。此外還有兩位匿名的貸款人主動成為了《正義迴廊》的「白武士」。

電影在最後還差100萬的資金，翁子光則透露：「我膽粗粗打電話問了K先生，他對我一直錯愛，今次我就老實不客氣，開口就要借一百萬，佢電話裡只是說了兩句﹕『聽日過數。』和『不用多謝我也不用提我，努力為香港拍一部好戲』。」

▲ 《正義迴廊》拍攝現場。（Facebook圖片）

【正義迴廊】以大角咀肢解父母案為藍本的法庭戲 細數戲中未提細節

電影回本？

電影上映至今未夠兩星期，憑著好口碑已經累積近千萬票房，但距離「回本」的2000多萬還差一大段距離：「鬼叫我堅持要拍咁多錢咩，再死慳死抵都係為咗拍一部quality film啫。」而他亦提到，《正義迴廊》至今的票房，已經超越了當年《踏血尋梅》的總票房。

翁子光亦非常感恩，知道一套三級片能夠得到如此票房已經非常理想：「已經四天成為單日票房冠軍，剛過去的周末周日票房都超過了一百三十萬，大佬呢個係荷里活大片的票房數字啊﹗我們靠口碑打了一場逆轉勝，周六晚我看了票房數字，默默坐在我家中的碌架床流下了眼淚，老懷安慰。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R