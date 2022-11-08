【拿督千金】莊鍶敏與台灣丈夫因定居地嚴重分歧　Jacquelin直認正辦離婚手續

▲ 二人決定分開。

「拿督千金」莊鍶敏（Jacquelin，舊名莊思敏）與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）拍拖半年後，二人於2020年拉埋天窗，並在女家的豪宅簽字行禮。

不過二人新婚不久就要分居，Brian飛返台灣處理業務，Jacquelin則留港工作，雖然要分隔兩地但仍處於熱戀期的他們對遠距離婚姻生活依然相當有信心，Jacquelin早前亦曾表示恨生B，去年又見Brian陪Jacquelin逛街，二人甜蜜非常。

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感情有變早有跡象

近年Jacquelin重心轉移內地發展，早前她稱Brian於8月會飛內地團聚，當時Jacquelin亦有向Brian撒嬌要求他到內地陪伴，更向他表示若他不來就要離婚，本來以為Jacquelin只是戲言，但原來是真的要與Brian離婚。

據知Brian曾經在婚前承諾會遷就Jacquelin，願意移居香港或內地，但是婚後卻反悔，沒有移居香港更建議Jacquelin出嫁從夫，追隨丈夫移居台灣，令到Jacquelin感到無奈。

▲ 二人決定分開。

因定居問題出現嚴重分歧

二人亦因移居問題爭吵過無數次，令到二人感情轉淡，Brian從沒兌現承諾亦令Jacquelin感到「死心」，而上次Brian來港陪伴Jacquelin已經是去年的事情，就連Jacquelin生日，Brian都只是傳短訊送上祝福及利是，沒有現身令她更為失望。

Brian早前亦表明不會離開台灣，由於定居問題一直出現嚴重分歧，加上三觀不同難見未來，為免浪費時間，雙方早前協議離婚，Jacquelin待完成手頭上的工作後，今個月就會返港正式簽字離婚。

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直認辦理離婚手續

Jacquelin接受傳媒訪問直認正辦理離婚手續，又指雙方經常為定居問題吵架，Brian一而再不願放下台灣的生意回港陪她，故認為既然問題解決不了，就決定離婚。

她亦說不是因為第三者才分開，而且離婚後亦不會「分身家」，不求贍養費，而父母及家人亦尊重她離婚的決定。

雖然今次Jacquelin婚姻失敗，惟她表示不會因此有陰影，而暫時專心在內地發展事業。