【復常之路】實施0+3後入境數字上升2.26倍　李家超：放寬需要有序、穩妥

▲ （陳國峰攝）

行政長官李家超今日（8日）出席行會前見記者。

【10:04】

對於與內地通關進度，李家超指內地方面疫情需管控，當局正全力與有關單位商討，不斷探討可行性，這方面工作沒有停頓過。

【09:58】

對於會否取消黃碼，李家超指沒有計劃取消「紅黃碼」，因為每日仍有數千宗確診，「疫情仲未離開我哋」，「紅黃碼」是有效管控疫情，不過在風險可控下讓社會有最大活力。

【09:55】

李家超指，口罩令會維持，因為不少專家都指口罩十分有效，而且加上冬季來臨流感與疫情雙重威脅，所以未有計劃取消口罩令。

【09:50】

被問到只容許旅行團可以團進團出，而自由行則不受惠，李家超指制定放寬政策會有優次，需要有序、穩妥，是次決定是因為看到社會及旅遊業界有需要。

【09:45】

李家超表示，在實施0+3後，出入境數字令人鼓舞，在11月平均經機場出入境數字較9月實施0+3前上升2.16倍，入境數字上升2.26倍，而外國人入境數字則上升3.5倍。

【09:42】

李家超指，在施政報告提到在疫情平穩下，會為大型活動設針對性措施確保順利舉行，例如昨日宣布的容許外國旅行團可以團進團出指定場所。

【09:38】李家超表示，這個星期充滿活力，上周先有舉辦國際金融峰會，席上有國際金融領袖指香港是國際舞台上的金融中心，李家超對於有此評價感鼓舞。而在上周末有七人欖球賽事成功舉行、隨後仍有法律周等活動。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠